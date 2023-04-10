Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Изображение материала

Белгородцы снова жалуются на чужие диагнозы в медкартах

10 апреля 2023, 13:34
Фото: 1MI
Жительница региона рассказала, что в её карте появилась запись о том, что она посещала одну из поликлиник. На лечение по ОМС якобы ушло 6 тыс. рублей. При этом в медучреждение белгородка не обращалась, сообщили в Go31.

Эпопея с чужими диагнозами в медкартах белгородцев продолжается. На этот раз о проблеме рассказала белгородка, которая якобы несколько лет назад посещала поликлинику БелГУ. Она в то время действительно училась в университете, но врачей там не посещала.

В записях указано, что жительница региона проходила обследование у гинеколога, терапевта, хирурга, несколько раз посещала семейного врача. Первым приём проводился якобы в 2018 году, а последний — в 2022 году. На «лечение» по ОМС ушло чуть более 6 тыс. рублей.

Однако таких ситуаций, как оказалось, множество. Аналогичные жалобы белгородцы оставляют на странице губернатора Вячеслава Гладкова. В частности, жительница Старого Оскола заявила, что у неё появилась запись о посещении гинеколога 3 марта. На деле, такого не было.

«Я у неё на приёме не была, меня никто не осматривал и никто моим состоянием здоровья не интересовался! Это что вообще такое?!» — сетует женщина.

Другие белгородцы таким же образом «ходили к стоматологу». В электронной регистратуре ещё одна жительница региона узнала, что «лечит зубы» и «ходит на профосмотры». Деньги же с полиса при этом списываются.

«Я, например, узнала, что по три дня зубы лечу, или профосмотры год в год вовремя прохожу, а денежки с полиса благополучно списываются. Там есть функция „обжаловать приём“ или „оставить отзыв“. И страховая пересмотрит, платить или нет», — отметила белгородка.

Ранее Бел.Ру уже писало об этой ситуации. В середине марта жительница региона не смогла пройти диспансеризацию, потому что якобы её уже проходила. Решить проблему людям посоветовали через «Электронную регистратуру».

Чужие диагнозы: в белгородском минздраве рассказали об ошибках в медкартах
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородку удивили непонятные диагнозы и записи в её электронной медкартеСемье белгородки, погибшей из-за ошибки врача, выплатили компенсацию морального вредаВ белгородском онкодиспансере женщине по ошибке удалили лёгкое
#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Ошибки#Медицина#Жалобы#Наталья Корявых#Медкарта#Поликлиника#Врачи
Подпишитесь
Почему сеть доставок суши «ЁбиДоёби» может сменить название в Белгородской области
Сегодня, 12:11
Ещё один погибший в СВО белгородец попал на баннеры в центре города
Сегодня, 08:42
Открытие выставки «Стеклянные ″БѢСЫ″» по мотивам романа Достоевского: как это было
Сегодня, 10:29
«Цифровой год»
Сегодня, 11:21
Белгородэнерго обеспечило электроснабжение новых участков наружного освещения
Сегодня, 10:21
В Белгородской области усилили систему ПВО
Сегодня, 13:23