Белгородцы снова жалуются на чужие диагнозы в медкартах

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Эпопея с чужими диагнозами в медкартах белгородцев продолжается. На этот раз о проблеме рассказала белгородка, которая якобы несколько лет назад посещала поликлинику БелГУ. Она в то время действительно училась в университете, но врачей там не посещала.
В записях указано, что жительница региона проходила обследование у гинеколога, терапевта, хирурга, несколько раз посещала семейного врача. Первым приём проводился якобы в 2018 году, а последний — в 2022 году. На «лечение» по ОМС ушло чуть более 6 тыс. рублей.
Однако таких ситуаций, как оказалось, множество. Аналогичные жалобы белгородцы оставляют на странице губернатора Вячеслава Гладкова. В частности, жительница Старого Оскола заявила, что у неё появилась запись о посещении гинеколога 3 марта. На деле, такого не было.
«Я у неё на приёме не была, меня никто не осматривал и никто моим состоянием здоровья не интересовался! Это что вообще такое?!» — сетует женщина.
Другие белгородцы таким же образом «ходили к стоматологу». В электронной регистратуре ещё одна жительница региона узнала, что «лечит зубы» и «ходит на профосмотры». Деньги же с полиса при этом списываются.
«Я, например, узнала, что по три дня зубы лечу, или профосмотры год в год вовремя прохожу, а денежки с полиса благополучно списываются. Там есть функция „обжаловать приём“ или „оставить отзыв“. И страховая пересмотрит, платить или нет», — отметила белгородка.
Ранее Бел.Ру уже писало об этой ситуации. В середине марта жительница региона не смогла пройти диспансеризацию, потому что якобы её уже проходила. Решить проблему людям посоветовали через «Электронную регистратуру».