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Posted 6 марта, 08:49

Published 6 марта, 08:49

Modified 6 марта, 08:49

Updated 6 марта, 08:49

Новое расписание актуально для поезда Белгород — Воронеж-1

Поезд, соединяющий Белгород и Воронеж, изменит своё расписание

6 марта 2025, 08:49
Фото: 1MI. Новое расписание актуально для поезда Белгород — Воронеж-1
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Новости Белгорода
По новому расписанию пригородный поезд будет курсировать в марте.

Изменится расписание пригородного поезда № 7202/7204 Белгород — Старый Оскол — Воронеж-1. Корректировки будут актуальны уже с завтрашнего дня.

Как сообщили в пресс-службе ЮВЖД, с 7 по 9 марта, с 14 по 16 марта, с 21 по 23 марта и с 28 по 30 марта поезд будет отправляться из Белгорода в 18:11 и приезжать в Воронеж в 22:37.

Ранее в минтрансе ответили, что вернуть деньги за билет на поезд до Воронежа получится только в одном случае — если есть «незапланированный перерыв в движении таких поездов более чем на час».

Добавим, что белгородцы смогут воспользоваться поездом, чтобы отправиться на море в Адлер без пересадок. Правда, время в пути превысит сутки и составит 39 часов и 21 минуту. Этот вагон является сезонным, поэтому курсировать будет с конца мая по конец сентября.

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#Александра Склярова#Общество#Воронеж#Новости Белгорода#Поезда#Электрички#Белгород
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