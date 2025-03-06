Поезд, соединяющий Белгород и Воронеж, изменит своё расписание

Posted 6 марта, 08:49
Published 6 марта, 08:49
Modified 6 марта, 08:49
Updated 6 марта, 08:49
Изменится расписание пригородного поезда № 7202/7204 Белгород — Старый Оскол — Воронеж-1. Корректировки будут актуальны уже с завтрашнего дня.
Как сообщили в пресс-службе ЮВЖД, с 7 по 9 марта, с 14 по 16 марта, с 21 по 23 марта и с 28 по 30 марта поезд будет отправляться из Белгорода в 18:11 и приезжать в Воронеж в 22:37.
Ранее в минтрансе ответили, что вернуть деньги за билет на поезд до Воронежа получится только в одном случае — если есть «незапланированный перерыв в движении таких поездов более чем на час».
Добавим, что белгородцы смогут воспользоваться поездом, чтобы отправиться на море в Адлер без пересадок. Правда, время в пути превысит сутки и составит 39 часов и 21 минуту. Этот вагон является сезонным, поэтому курсировать будет с конца мая по конец сентября.