Поезд, соединяющий Белгород и Воронеж, изменит своё расписание

Как сообщили в пресс-службе ЮВЖД, с 7 по 9 марта, с 14 по 16 марта, с 21 по 23 марта и с 28 по 30 марта поезд будет отправляться из Белгорода в 18:11 и приезжать в Воронеж в 22:37.