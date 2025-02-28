Без пересадок за 39 часов: когда запустят поезд из Белгорода к Чёрному морю?

Состав начнёт курсировать с 28 мая до конца сентября. Из приграничного региона он будет отправляться через день, а остановки запланированы в Прохоровке, Губкине, Старом и Новом Осколах, Чернянке, Волоконовке, Валуйках и Алексеевке.