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Posted 28 февраля, 09:34

Published 28 февраля, 09:34

Modified 28 февраля, 15:51

Updated 28 февраля, 15:51

Продажа билетов уже открылась

Без пересадок за 39 часов: когда запустят поезд из Белгорода к Чёрному морю?

28 февраля 2025, 09:34
Фото: 1MI. Продажа билетов уже открылась

Начинается продажа билетов на поезд Белгород — Имеретинский курорт

Сюжет
Новости Белгорода
С конца мая до конца сентября жители приграничного региона смогут уехать на отдых в Краснодарский край на поезде.

В регионе начали продавать билеты на беспересадочный поезд № 548В Белгород — Имеретинский курорт, который прибывает в Адлер.

Состав начнёт курсировать с 28 мая до конца сентября. Из приграничного региона он будет отправляться через день, а остановки запланированы в Прохоровке, Губкине, Старом и Новом Осколах, Чернянке, Волоконовке, Валуйках и Алексеевке.

Время в пути будет дольше суток — 39 часов и 21 минуту.

Добавим, что такой же состав возил белгородцев в Адлер и в прошлом году.

А вы собираетесь летом на Чёрное море?
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#Александра Склярова#Опросы#Общество#Поезд#Новости Белгорода#Белгород#Адлер
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