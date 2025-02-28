Без пересадок за 39 часов: когда запустят поезд из Белгорода к Чёрному морю?

Posted 28 февраля, 09:34
Published 28 февраля, 09:34
Modified 28 февраля, 15:51
Updated 28 февраля, 15:51
В регионе начали продавать билеты на беспересадочный поезд № 548В Белгород — Имеретинский курорт, который прибывает в Адлер.
Состав начнёт курсировать с 28 мая до конца сентября. Из приграничного региона он будет отправляться через день, а остановки запланированы в Прохоровке, Губкине, Старом и Новом Осколах, Чернянке, Волоконовке, Валуйках и Алексеевке.
Время в пути будет дольше суток — 39 часов и 21 минуту.
Добавим, что такой же состав возил белгородцев в Адлер и в прошлом году.