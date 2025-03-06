В Анапу за 31 час, в Крым — за 40: ещё два поезда из Белгорода запустят к курортам

Posted 6 марта, 06:49
Published 6 марта, 06:49
Modified 6 марта, 06:49
Updated 6 марта, 06:49
Ещё один поезд увезёт белгородцев на море. Беспересадочный вагон запустят из столицы приграничного региона до Анапы. Он будет курсировать ежедневно на протяжении всего лета.
Остановки состав будет осуществлять в Прохоровке, Губкине и Старом Осколе, сообщили в региональном минтрансе.
На поезде № 210И Белгород — Анапа тоже придётся долго ехать: общее время в пути составит 31 час и 5 минут.
Добавим, что ранее жителям региона рассказывали ещё о двух поездах: один из них за 39 часов и 21 минуту довезёт пассажиров до Адлера, другой за 40 часов и 35 минут — в Симферополь. Однако конечная остановка у второго состава будет не в Белгороде, а в Смоленске.
В Адлер жителей будут возить с конца мая по конец сентября, а в Симферополь — с 1 июня до конца октября.
Напомним, что этой зимой в Керченском проливе столкнулись два танкера, что привлекло к глобальному загрязнению пляжа на черноморском побережье. В Краснодарском крае и в Крыму пришлось ввести режимы ЧС.
При этом привести пляжи к нормальному состоянию специалисты ранее обещали только к маю следующего года. Хотя большую часть загрязнений волонтёры уже убрали, в летнее время из-за повышения температуры воды мазут может снова всплыть.