В Анапу за 31 час, в Крым — за 40: ещё два поезда из Белгорода запустят к курортам

Добавим, что ранее жителям региона рассказывали ещё о двух поездах: один из них за 39 часов и 21 минуту довезёт пассажиров до Адлера, другой за 40 часов и 35 минут — в Симферополь. Однако конечная остановка у второго состава будет не в Белгороде, а в Смоленске.