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Posted 6 марта, 06:49

Published 6 марта, 06:49

Modified 6 марта, 06:49

Updated 6 марта, 06:49

Поезда будут беспересадочными

В Анапу за 31 час, в Крым — за 40: ещё два поезда из Белгорода запустят к курортам

6 марта 2025, 06:49
Фото: 1MI. Поезда будут беспересадочными

Два беспересадочных поезда к морю запустят летом из Белгорода

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцам рассказали о третьем поезде, который сможет довезти их до моря. На этот раз конечная остановка — Анапа.

Ещё один поезд увезёт белгородцев на море. Беспересадочный вагон запустят из столицы приграничного региона до Анапы. Он будет курсировать ежедневно на протяжении всего лета.

Остановки состав будет осуществлять в Прохоровке, Губкине и Старом Осколе, сообщили в региональном минтрансе.

На поезде № 210И Белгород — Анапа тоже придётся долго ехать: общее время в пути составит 31 час и 5 минут.

Добавим, что ранее жителям региона рассказывали ещё о двух поездах: один из них за 39 часов и 21 минуту довезёт пассажиров до Адлера, другой за 40 часов и 35 минут — в Симферополь. Однако конечная остановка у второго состава будет не в Белгороде, а в Смоленске.

В Адлер жителей будут возить с конца мая по конец сентября, а в Симферополь — с 1 июня до конца октября.

Напомним, что этой зимой в Керченском проливе столкнулись два танкера, что привлекло к глобальному загрязнению пляжа на черноморском побережье. В Краснодарском крае и в Крыму пришлось ввести режимы ЧС.

При этом привести пляжи к нормальному состоянию специалисты ранее обещали только к маю следующего года. Хотя большую часть загрязнений волонтёры уже убрали, в летнее время из-за повышения температуры воды мазут может снова всплыть.

Сутки в поезде проведут белгородцы, желающие доехать летом до Крыма
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#Александра Склярова#Общество#Поезд#Билеты#Симферополь#Новости Белгорода#Анапа#Море#Белгород
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