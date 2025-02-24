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Posted 24 февраля, 15:30

Published 24 февраля, 15:30

Modified 24 февраля, 15:30

Updated 24 февраля, 15:30

Последствия ДТП с поездом Белгород — Санкт-Петербург

О чём говорили ополченцы с Гладковым и где произошло ДТП с белгородским поездом?

24 февраля 2025, 15:30
Фото: t.me/zmsutskr. Последствия ДТП с поездом Белгород — Санкт-Петербург
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Бойцы «Ополчения 31» рассказали о встрече с главой региона, очевидец ДТП с поездом поделился деталями, а Белгород ждёт нового архитектора.

«Ополчение 31» — о встрече с губернатором

Бойцы «Ополчения 31» сняли и опубликовали в Сети видео, в котором рассказали об обысках и допросов со стороны силовых структур, а также о ситуации с травмированной 20-летней студенткой.

Один из бойцов сообщил «Фонарю», что конфликт с руководством отряда стал причиной ухода некоторых участников, а также рассказал, что информация о составе отряда могла попасть в руки ВСУ. Что касается студентки — её подозревают в неправильном перечислении заработной платы, однако бойцы уверены в её невиновности.

Во время встречи с губернатором Вячеславом Гладковым обсуждали вопросы зарплаты и необходимость продолжения службы после окончания СВО. Также губернатор сказал бойцам, что проблему нужно было решать не через видеозапись.

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Смертельное ДТП с поездом Белгород — Санкт-Петербург

Утром 24 февраля в Орловской области произошла смертельная авария с участием отечественного автомобиля и поезда, который следовал из Санкт-Петербурга в Белгород.

По словам очевидца, водитель «Жигулей» выехал на железнодорожные пути на красный сигнал светофора и не среагировал на сигнал электровоза, который пытался экстренно затормозить. Удар по центру автомобиля оказался смертельным для водителя и пассажирки.

После столкновения погибших выбросило на встречный путь, а саму машину смяло и «зажевало» поездом. Поезд задержался в пути на полтора часа.

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Главный архитектор Белгорода уволился из мэрии

Главный архитектор Белгорода Тимур Валеев покинул пост руководителя управления архитектуры и градостроительства. Он перешёл на новое место работы, однако информация о его дальнейшем карьерном пути пока не раскрыта.

Напомним, Валеев возглавил управление в феврале 2023 года, заменив Сергея Киселёва, который ушёл в Ялту.

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