О чём говорили ополченцы с Гладковым и где произошло ДТП с белгородским поездом?

Один из бойцов сообщил «Фонарю», что конфликт с руководством отряда стал причиной ухода некоторых участников, а также рассказал, что информация о составе отряда могла попасть в руки ВСУ. Что касается студентки — её подозревают в неправильном перечислении заработной платы, однако бойцы уверены в её невиновности.