О чём говорили ополченцы с Гладковым и где произошло ДТП с белгородским поездом?

Posted 24 февраля, 15:30
Published 24 февраля, 15:30
Modified 24 февраля, 15:30
Updated 24 февраля, 15:30
Бойцы «Ополчения 31» сняли и опубликовали в Сети видео, в котором рассказали об обысках и допросов со стороны силовых структур, а также о ситуации с травмированной 20-летней студенткой.
Один из бойцов сообщил «Фонарю», что конфликт с руководством отряда стал причиной ухода некоторых участников, а также рассказал, что информация о составе отряда могла попасть в руки ВСУ. Что касается студентки — её подозревают в неправильном перечислении заработной платы, однако бойцы уверены в её невиновности.
Во время встречи с губернатором Вячеславом Гладковым обсуждали вопросы зарплаты и необходимость продолжения службы после окончания СВО. Также губернатор сказал бойцам, что проблему нужно было решать не через видеозапись.
Утром 24 февраля в Орловской области произошла смертельная авария с участием отечественного автомобиля и поезда, который следовал из Санкт-Петербурга в Белгород.
По словам очевидца, водитель «Жигулей» выехал на железнодорожные пути на красный сигнал светофора и не среагировал на сигнал электровоза, который пытался экстренно затормозить. Удар по центру автомобиля оказался смертельным для водителя и пассажирки.
После столкновения погибших выбросило на встречный путь, а саму машину смяло и «зажевало» поездом. Поезд задержался в пути на полтора часа.
Главный архитектор Белгорода Тимур Валеев покинул пост руководителя управления архитектуры и градостроительства. Он перешёл на новое место работы, однако информация о его дальнейшем карьерном пути пока не раскрыта.