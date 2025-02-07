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Posted 7 февраля, 13:46

Published 7 февраля, 13:46

Modified 7 февраля, 13:46

Updated 7 февраля, 13:46

Не все билеты РЖД белгородцам можно вернуть

Даже если заболел: белгородцы не смогут вернуть деньги за билет на поезд до Воронежа?

7 февраля 2025, 13:46
Фото: 1MI. Не все билеты РЖД белгородцам можно вернуть

В минтрансе ответили на претензии по поводу билетов на поезд Белгород — Воронеж

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородец возмутился: билет на поезд до Воронежа стоит почти тысячу рублей, но сдать его нельзя. В минтрансе объяснили, в каких случаях возможен возврат.

Белгородец пожаловался на невозвратные билеты на поезд, который следует из Белгорода в Воронеж по выходным.

«Если человек заболел и не может ехать, то всё, плакали твои денежки», — огорчён пользователь Сети.

Он отметил, что цена билета в одну сторону составляет 950 рублей.

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко пояснил, что возврат стоимости неиспользованного билета на поезд пригородного сообщения без указания мест не предусмотрен.

«Исключение составляют случаи незапланированного перерыва в движении таких поездов более чем на час», — уточнил чиновник.

Ранее изменили расписание некоторых поездов, следующих по маршруту Белгород — Воронеж. Также стало известно, что время в пути по этому маршруту сократится.

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#Анна Селищева#Общество#Поезд#Воронеж#Билеты#Новости Белгорода#Электричка#Сергей евтушенко#Белгород#Возврат денег
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