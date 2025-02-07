Даже если заболел: белгородцы не смогут вернуть деньги за билет на поезд до Воронежа?

Posted 7 февраля, 13:46
Published 7 февраля, 13:46
Modified 7 февраля, 13:46
Updated 7 февраля, 13:46
Белгородец пожаловался на невозвратные билеты на поезд, который следует из Белгорода в Воронеж по выходным.
«Если человек заболел и не может ехать, то всё, плакали твои денежки», — огорчён пользователь Сети.
Он отметил, что цена билета в одну сторону составляет 950 рублей.
Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко пояснил, что возврат стоимости неиспользованного билета на поезд пригородного сообщения без указания мест не предусмотрен.
«Исключение составляют случаи незапланированного перерыва в движении таких поездов более чем на час», — уточнил чиновник.
Ранее изменили расписание некоторых поездов, следующих по маршруту Белгород — Воронеж. Также стало известно, что время в пути по этому маршруту сократится.