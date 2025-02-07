Даже если заболел: белгородцы не смогут вернуть деньги за билет на поезд до Воронежа?

В минтрансе ответили на претензии по поводу билетов на поезд Белгород — Воронеж

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Белгородец возмутился: билет на поезд до Воронежа стоит почти тысячу рублей, но сдать его нельзя. В минтрансе объяснили, в каких случаях возможен возврат.