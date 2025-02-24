Появились новые подробности о ДТП с поездом Санкт-Петербург — Белгород

Posted 24 февраля, 13:24
Published 24 февраля, 13:24
Modified 24 февраля, 13:26
Updated 24 февраля, 13:26
Утром 24 февраля в Орловской области случилась смертельная авария с поездом, следующим из Северной столицы в Белгородскую область. «Жигули» выехали на ж/д пути, из-за чего железнодорожный транспорт врезался в авто.
Как рассказал очевидец, легковушка проехала на запрещающий сигнал светофора, а на гудок машиниста водитель никак не реагировал. Автомобиль «зажевало», а погибшего пассажира выкинуло на встречный путь.
Спустя время выяснилось, что за рулём автомобиля находилась 45-летняя женщина. На пассажирском сиденье был 40-летний мужчина. Автомобиль проехал по ж/д путям вместе с поездом ещё около ста метров, сообщает «Орелtimes».
Добавим, что пассажиры поезда полтора часа после аварии ждали отправления. Всё это время сотрудники МЧС пытались вытащить повреждённый транспорт из-под состава.