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Posted 24 февраля, 13:24

Published 24 февраля, 13:24

Modified 24 февраля, 13:26

Updated 24 февраля, 13:26

Авария с поездом

Появились новые подробности о ДТП с поездом Санкт-Петербург — Белгород

24 февраля 2025, 13:24
Фото: пресс-служба МЧС Орловской области. Авария с поездом
Сюжет
Авария
Авария произошла сегодня утром в Орловской области, погибли двое.

Утром 24 февраля в Орловской области случилась смертельная авария с поездом, следующим из Северной столицы в Белгородскую область. «Жигули» выехали на ж/д пути, из-за чего железнодорожный транспорт врезался в авто.

Как рассказал очевидец, легковушка проехала на запрещающий сигнал светофора, а на гудок машиниста водитель никак не реагировал. Автомобиль «зажевало», а погибшего пассажира выкинуло на встречный путь.

Спустя время выяснилось, что за рулём автомобиля находилась 45-летняя женщина. На пассажирском сиденье был 40-летний мужчина. Автомобиль проехал по ж/д путям вместе с поездом ещё около ста метров, сообщает «Орелtimes».

Добавим, что пассажиры поезда полтора часа после аварии ждали отправления. Всё это время сотрудники МЧС пытались вытащить повреждённый транспорт из-под состава.

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#Александра Склярова#Происшествия#Авария#Поезд#Санкт-петербург#Белгород#Орёл#Смертельная авария
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