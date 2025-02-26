bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 10:06

Published 26 февраля, 10:06

Modified 26 февраля, 10:08

Updated 26 февраля, 10:08

Поезд вновь попал в ДТП

На этот раз пострадал пешеход: поезд Белгород — Санкт-Петербург вновь попал в аварию

26 февраля 2025, 10:06
Фото: 1MI. Поезд вновь попал в ДТП

Поезд Белгород — Санкт-Петербург сбил пешехода

Сюжет
Авария
Поезд, следовавший из Белгорода в Санкт-Петербург, во второй раз за последние дни попал в аварию. Был ли это тот же состав, неизвестно.

Утром 25 февраля в Ленинградской области случилась авария с участием пассажирского поезда. Состав Белгород — Санкт-Петербург ехал по маршруту, когда на пути вышел пешеход.

Мужчина переходил в неположенном месте на станции Любань Тосненского района. Он остался жив, но получил травмы, сообщил «Коммерсант».

Сообщалось, что машинист подавал мужчине знак звуковым сигналом и воспользовался экстренным торможением, однако наезд всё же произошёл. Пешехода задело по касательной, поэтому его пришлось госпитализировать.

Случившееся никак не повлияло на задержку поездов. Полицейские начали расследовать произошедшее.

Напомним, что за последние дни это уже второй случай аварии с поездом, следующим из Северной столицы в Белгородскую область. В первый раз вагон наехал на «Жигули», которые застряли на путях. Погибли 40-летний мужчина и 45-летняя женщина.

Появились новые подробности о ДТП с поездом Санкт-Петербург — Белгород
Узнать подробнее
Читайте также:
Очевидец смертельного ДТП с авто и поездом Питер — Белгород рассказал, как всё былоАвто попало под поезд Санкт-Петербург — Белгород: есть погибшие
#Александра Склярова#Происшествия#Авария#Поезд#Санкт-петербург#Ленинградская область#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика