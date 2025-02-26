На этот раз пострадал пешеход: поезд Белгород — Санкт-Петербург вновь попал в аварию

Posted 26 февраля, 10:06
Published 26 февраля, 10:06
Modified 26 февраля, 10:08
Updated 26 февраля, 10:08
Утром 25 февраля в Ленинградской области случилась авария с участием пассажирского поезда. Состав Белгород — Санкт-Петербург ехал по маршруту, когда на пути вышел пешеход.
Мужчина переходил в неположенном месте на станции Любань Тосненского района. Он остался жив, но получил травмы, сообщил «Коммерсант».
Сообщалось, что машинист подавал мужчине знак звуковым сигналом и воспользовался экстренным торможением, однако наезд всё же произошёл. Пешехода задело по касательной, поэтому его пришлось госпитализировать.
Случившееся никак не повлияло на задержку поездов. Полицейские начали расследовать произошедшее.
Напомним, что за последние дни это уже второй случай аварии с поездом, следующим из Северной столицы в Белгородскую область. В первый раз вагон наехал на «Жигули», которые застряли на путях. Погибли 40-летний мужчина и 45-летняя женщина.