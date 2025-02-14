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Posted 14 февраля, 10:02

Published 14 февраля, 10:02

Modified 14 февраля, 10:02

Updated 14 февраля, 10:02

Строительные работы детской поликлиники № 3

Белгородцам пообещали строительство ещё одной детской поликлиники на Харгоре

14 февраля 2025, 10:02
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Строительные работы детской поликлиники № 3
Сюжет
Медицина
Власти подали заявку на финансирование, и если её одобрят, строительство начнётся в 2027 году.

В Белгороде намерены построить детскую поликлинику на Харгоре в районе улицы Молодёжная. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Будет ли построена ещё одна детская поликлиника на Харгоре? А то четвёртая давно переполнена, и часть детей приписаны к центру, к первой», — написал местный житель в комментариях на странице губернатора.

Глава региона отметил, что проблему видят, и заявку на включение проекта в федеральную программу уже подали. В первом полугодии Министерство здравоохранения России рассмотрит её и примет решение.

«Надеюсь, заявку поддержат, и в 2027 году начнётся строительство», — отметил Гладков.

Первый замминистра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова подтвердила, что детская поликлиника № 5 включена в проект программы «Продолжительная и активная жизнь», строительство запланировано на 2027 год.

Тем временем в Белгороде до сих пор не могут открыть детскую поликлинику № 3 возле остановки «Швейная фабрика». Ранее планировалось закончить строительство в декабре 2024 года, однако сроки перенесли на осень 2025 года. За работами следит прокуратура.

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#Анна Селищева#Город#Медицина#Новости Белгорода#Белгород#Детская поликлиника
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