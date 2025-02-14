Белгородцам пообещали строительство ещё одной детской поликлиники на Харгоре

Тем временем в Белгороде до сих пор не могут открыть детскую поликлинику № 3 возле остановки «Швейная фабрика». Ранее планировалось закончить строительство в декабре 2024 года, однако сроки перенесли на осень 2025 года. За работами следит прокуратура.