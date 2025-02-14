Белгородцам пообещали строительство ещё одной детской поликлиники на Харгоре

Posted 14 февраля, 10:02
Published 14 февраля, 10:02
Modified 14 февраля, 10:02
Updated 14 февраля, 10:02
В Белгороде намерены построить детскую поликлинику на Харгоре в районе улицы Молодёжная. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Будет ли построена ещё одна детская поликлиника на Харгоре? А то четвёртая давно переполнена, и часть детей приписаны к центру, к первой», — написал местный житель в комментариях на странице губернатора.
Глава региона отметил, что проблему видят, и заявку на включение проекта в федеральную программу уже подали. В первом полугодии Министерство здравоохранения России рассмотрит её и примет решение.
«Надеюсь, заявку поддержат, и в 2027 году начнётся строительство», — отметил Гладков.
Первый замминистра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова подтвердила, что детская поликлиника № 5 включена в проект программы «Продолжительная и активная жизнь», строительство запланировано на 2027 год.
Тем временем в Белгороде до сих пор не могут открыть детскую поликлинику № 3 возле остановки «Швейная фабрика». Ранее планировалось закончить строительство в декабре 2024 года, однако сроки перенесли на осень 2025 года. За работами следит прокуратура.