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Posted 29 января, 07:05

Published 29 января, 07:05

Modified 29 января, 07:07

Updated 29 января, 07:07

Гладков рассказал, где будут принимать белгородцев на время ремонта двух поликлиник

Гладков рассказал, где будут принимать белгородцев на время ремонта двух поликлиник

29 января 2025, 07:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
В областном центре начали капитально ремонтировать две поликлиники. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области начали капитально ремонтировать две поликлиники. Так, до конца 2025 года планируется обновить медицинские учреждения № 1 и № 7, расположенные в Белгороде. Первый объект перекрыли пока только наполовину, а второй — уже полностью.

Губернатор Вячеслав Гладков признался, что из-за ремонта придётся перетерпеть неудобства, но так строители смогут выполнить работы качественно и быстро.

Добавим, что пациентов седьмой поликлиники, которая закрыта уже 20 дней, будут обслуживать в шестой и восьмой, а также в офисах врачей общей практики. Строители должны будут изменить планировку помещений и заменить все инженерные сети.

В первой поликлинике провести ремонт легче, поскольку она разделена на две зоны. Одну из зон уже перекрыли для ремонта, а во второй продолжают принимать пациентов. Здесь обновят внешний вид здания и все двери.

Кроме этого, в этом году планируется обновить и детскую поликлинику № 3.

В Белгороде ремонтируют две поликлиники. Когда здесь закончат работы?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Ремонт#Поликлиники#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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