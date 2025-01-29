Гладков рассказал, где будут принимать белгородцев на время ремонта двух поликлиник

Posted 29 января, 07:05
Published 29 января, 07:05
Modified 29 января, 07:07
Updated 29 января, 07:07
В Белгородской области начали капитально ремонтировать две поликлиники. Так, до конца 2025 года планируется обновить медицинские учреждения № 1 и № 7, расположенные в Белгороде. Первый объект перекрыли пока только наполовину, а второй — уже полностью.
Губернатор Вячеслав Гладков признался, что из-за ремонта придётся перетерпеть неудобства, но так строители смогут выполнить работы качественно и быстро.
Добавим, что пациентов седьмой поликлиники, которая закрыта уже 20 дней, будут обслуживать в шестой и восьмой, а также в офисах врачей общей практики. Строители должны будут изменить планировку помещений и заменить все инженерные сети.
В первой поликлинике провести ремонт легче, поскольку она разделена на две зоны. Одну из зон уже перекрыли для ремонта, а во второй продолжают принимать пациентов. Здесь обновят внешний вид здания и все двери.
Кроме этого, в этом году планируется обновить и детскую поликлинику № 3.