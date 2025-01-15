В Белгороде обозначили новые сроки открытия многострадальной поликлиники

Напомним, что изначально строительство учреждения планировать завершить в феврале 2024 года, затем — 20 декабря, однако к этим срокам не успели. Дату перенесли на 30 июня 2025 года, но, по всей видимости, к этому числу строители тоже не успеют. За этими работами следит прокуратура.