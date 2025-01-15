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Posted 15 января, 12:17

Published 15 января, 12:17

Modified 15 января, 12:17

Updated 15 января, 12:17

Строительные работы детской поликлиники № 3

В Белгороде обозначили новые сроки открытия многострадальной поликлиники

15 января 2025, 12:17
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Строительные работы детской поликлиники № 3

Открытие детской поликлиники № 3 в Белгороде снова перенесли

Сюжет
Медицина
Сроки отодвигают уже не в первый раз. Теперь ввести объект в эксплуатацию планируется осенью.

Стали известны новые сроки открытия детской поликлиники № 3 возле остановки «Швейная фабрика» в областном центре. В настоящее время строители монтируют внутренние инженерные сети, утепляют фасады и приступают к внутренней отделке. Специалисты уже выполнили монолитные работы каркаса, крышу, окна и отопление, закупили мебель, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В апреле планируется приступить к благоустройству территории, а в сентябре медучреждение может начать приём первых пациентов.

Всего в поликлинике собираются одновременно лечить 550 детей. Здесь разместят кабинеты педиатра, стоматолога, узких специалистов и медицинской реабилитации.

Напомним, что изначально строительство учреждения планировать завершить в феврале 2024 года, затем — 20 декабря, однако к этим срокам не успели. Дату перенесли на 30 июня 2025 года, но, по всей видимости, к этому числу строители тоже не успеют. За этими работами следит прокуратура.

Прокуратура заметила, что в Белгороде не успевают достроить детскую поликлинику
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