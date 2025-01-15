В Белгороде обозначили новые сроки открытия многострадальной поликлиники

Posted 15 января, 12:17
Published 15 января, 12:17
Modified 15 января, 12:17
Updated 15 января, 12:17
Стали известны новые сроки открытия детской поликлиники № 3 возле остановки «Швейная фабрика» в областном центре. В настоящее время строители монтируют внутренние инженерные сети, утепляют фасады и приступают к внутренней отделке. Специалисты уже выполнили монолитные работы каркаса, крышу, окна и отопление, закупили мебель, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
В апреле планируется приступить к благоустройству территории, а в сентябре медучреждение может начать приём первых пациентов.
Всего в поликлинике собираются одновременно лечить 550 детей. Здесь разместят кабинеты педиатра, стоматолога, узких специалистов и медицинской реабилитации.
Напомним, что изначально строительство учреждения планировать завершить в феврале 2024 года, затем — 20 декабря, однако к этим срокам не успели. Дату перенесли на 30 июня 2025 года, но, по всей видимости, к этому числу строители тоже не успеют. За этими работами следит прокуратура.