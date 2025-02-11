bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 07:36

Published 11 февраля, 07:36

Modified 11 февраля, 08:12

Updated 11 февраля, 08:12

В поликлинике Разумного трёх из четырёх стоматологов отправили на полставки

К врачу не попасть? Стоматологов в белгородской поликлинике перевели на полставки

11 февраля 2025, 07:36
Фото: 1MI.

В поликлинике Разумного трёх из четырёх стоматологов отправили на полставки

Сюжет
Проверка
В белгородской поликлинике зубных врачей перевели на полставки, угрожая сокращением. Что произошло и как отвечают в прокуратуре и минздраве?

Работа на полставки или увольнение

Трое стоматологов 20 января написали служебную записку главному врачу Белгородской ЦРБ Олегу Замулину (все документы есть в распоряжении редакции Бел.Ру). В записке врачи утверждают, что их «вынудили написать заявление на перевод на полставки».

Руководитель стоматологической службы Белгородского района Владимир Евдокимов с августа прошлого года предлагал сотрудникам перевод. По их словам, причиной было невыполнение плана по приёму пациентов и угроза увольнения из-за оттока населения. Чтобы «сохранить коллектив», врачи должны были написать заявление на перевод.

«Под эмоциональным давлением и страхом потерять работу» заявления они всё-таки написали. Это произошло 11 ноября 2024 года.

«После перевода на полставки и сокращения рабочего времени к нам стали обращаться наши пациенты с жалобами, что стало практически невозможно попасть к своему лечащему врачу, что вызывает большие неудобства у граждан».
Врачи просили вернуть их на полную ставку, но к просьбе начальство не прислушалось
Врачи просили вернуть их на полную ставку, но к просьбе начальство не прислушалось. Фото: 1MI

Жалобы от местных жителей действительно поступали. Об этом журналисты Бел.Ру писали в конце ноября. Сообщалось, что в учреждении в два раза сократили оказание бесплатной медпомощи.

Редакция Бел.Ру попыталась связаться с одной из героинь этой истории, но врач отказалась общаться.

Стоматологи обратились к депутату посёлка Екатерине Долговой. Она говорит, что сейчас врачи работают около трёх часов в сутки, за это время на приём по записи могут попасть максимум пять-шесть пациентов. Врачи просили перевести их обратно на полную ставку с 1 января 2025 года, но руководство больницы просьбу проигнорировало.

Прокуратура говорит, что всё нормально

Долгова писала заявление в районную прокуратуру, где в ответе от 12 декабря ей подтвердили невыполнение плана по всё той же причине — отток прикреплённого населения. Заявления о переводе в ведомстве назвали «инициативой сотрудников».

«По состоянию на 12 декабря 2024 года врачей-стоматологов в штатном расписании Разуменской поликлиники ОГБУЗ „Белгородская ЦРБ“ нет».

Долгова заявляет, что оснований у перевода врачей на полставки нет, так как и оттока населения в муниципалитете якобы не наблюдается. Оценить, так ли это, ещё только предстоит. На данный момент у редакции нет данных касательно населения Белгородского района. На эту и смежные темы журналисты направили запросы в прокуратуру и минздрав.

На сложную ситуацию со стоматологами обратил внимание белгородский министр здравоохранения
На сложную ситуацию со стоматологами обратил внимание белгородский министр здравоохранения. Фото: 1MI

Проверим себя сами

На ситуацию отреагировал министр здравоохранения Андрей Иконников. 16 января он также подтвердил, что решение главного врача обусловлено тем, что показатели отделения не выполнялись в течение года: «рабочего времени было намного больше, чем пациентов». Но перевод трёх из четырёх зубных врачей на полставки якобы не повлиял на сокращение объёма медпомощи.

«Мы регулярно проверяем доступность записи, свободные слоты есть», — пишет чиновник.

Иконников пообещал в течение месяца провести комиссию по хронометражу в стоматологических кабинетах ЦРБ, и если выяснится, что количество пациентов превышает норму рабочего времени, то врачей вернут на полную ставку.

Депутаты поселкового собрания составили коллективное обращение и попросили включить их в состав этой комиссии, но им отказали. Иконников писал, что в комиссию могут входить только сотрудники медорганизации и минздрава. Не стали и предоставлять подтверждающие создание и состав комиссии документы. Депутаты обратились в областную прокуратуру.

Одним из участников комиссии, утверждает Долгова, является тот самый руководитель стоматологической службы Владимир Евдокимов.

«С 3 февраля по 16 февраля назначена комиссия. И теперь директор стоматологической службы ЦРБ, господин Евдокимов, по вине которого (на мой взгляд, и я это писала в жалобе в прокуратуру, и врачи писали это в своей служебной записке) наши врачи переведены на полставки, он эти дни ведёт проверку наших врачей, являясь председателем комиссии по хронометрожу», — говорит Екатерина Долгова.

Редакция Бел.Ру пыталась получить комментарий Замулина по этой ситуации, но нам сообщили, что он в отпуске, и предложили написать официальный запрос.

Купаются в деньгах? Сколько зарабатывают белгородские стоматологи
Узнать подробнее
Читайте также:
Если полис — то бумажный: белгородке отказали в стоматологии по необычной причинеМесто для пыток или стоматология? Белгородцы в ужасе от состояния поликлиникиСо стоматологического кресла в карету скорой помощи. Что случилось с белгородкой?
#Валерия Колесникова#Спецпроекты#Белгородская область#Белгородский район#Здравоохранение#Проверка#Разумное#Пациенты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика