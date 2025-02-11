К врачу не попасть? Стоматологов в белгородской поликлинике перевели на полставки

Posted 11 февраля, 07:36
Published 11 февраля, 07:36
Modified 11 февраля, 08:12
Updated 11 февраля, 08:12
Трое стоматологов 20 января написали служебную записку главному врачу Белгородской ЦРБ Олегу Замулину (все документы есть в распоряжении редакции Бел.Ру). В записке врачи утверждают, что их «вынудили написать заявление на перевод на полставки».
Руководитель стоматологической службы Белгородского района Владимир Евдокимов с августа прошлого года предлагал сотрудникам перевод. По их словам, причиной было невыполнение плана по приёму пациентов и угроза увольнения из-за оттока населения. Чтобы «сохранить коллектив», врачи должны были написать заявление на перевод.
«Под эмоциональным давлением и страхом потерять работу» заявления они всё-таки написали. Это произошло 11 ноября 2024 года.
«После перевода на полставки и сокращения рабочего времени к нам стали обращаться наши пациенты с жалобами, что стало практически невозможно попасть к своему лечащему врачу, что вызывает большие неудобства у граждан».
Жалобы от местных жителей действительно поступали. Об этом журналисты Бел.Ру писали в конце ноября. Сообщалось, что в учреждении в два раза сократили оказание бесплатной медпомощи.
Редакция Бел.Ру попыталась связаться с одной из героинь этой истории, но врач отказалась общаться.
Стоматологи обратились к депутату посёлка Екатерине Долговой. Она говорит, что сейчас врачи работают около трёх часов в сутки, за это время на приём по записи могут попасть максимум пять-шесть пациентов. Врачи просили перевести их обратно на полную ставку с 1 января 2025 года, но руководство больницы просьбу проигнорировало.
Долгова писала заявление в районную прокуратуру, где в ответе от 12 декабря ей подтвердили невыполнение плана по всё той же причине — отток прикреплённого населения. Заявления о переводе в ведомстве назвали «инициативой сотрудников».
«По состоянию на 12 декабря 2024 года врачей-стоматологов в штатном расписании Разуменской поликлиники ОГБУЗ „Белгородская ЦРБ“ нет».
Долгова заявляет, что оснований у перевода врачей на полставки нет, так как и оттока населения в муниципалитете якобы не наблюдается. Оценить, так ли это, ещё только предстоит. На данный момент у редакции нет данных касательно населения Белгородского района. На эту и смежные темы журналисты направили запросы в прокуратуру и минздрав.
На ситуацию отреагировал министр здравоохранения Андрей Иконников. 16 января он также подтвердил, что решение главного врача обусловлено тем, что показатели отделения не выполнялись в течение года: «рабочего времени было намного больше, чем пациентов». Но перевод трёх из четырёх зубных врачей на полставки якобы не повлиял на сокращение объёма медпомощи.
«Мы регулярно проверяем доступность записи, свободные слоты есть», — пишет чиновник.
Иконников пообещал в течение месяца провести комиссию по хронометражу в стоматологических кабинетах ЦРБ, и если выяснится, что количество пациентов превышает норму рабочего времени, то врачей вернут на полную ставку.
Депутаты поселкового собрания составили коллективное обращение и попросили включить их в состав этой комиссии, но им отказали. Иконников писал, что в комиссию могут входить только сотрудники медорганизации и минздрава. Не стали и предоставлять подтверждающие создание и состав комиссии документы. Депутаты обратились в областную прокуратуру.
Одним из участников комиссии, утверждает Долгова, является тот самый руководитель стоматологической службы Владимир Евдокимов.
«С 3 февраля по 16 февраля назначена комиссия. И теперь директор стоматологической службы ЦРБ, господин Евдокимов, по вине которого (на мой взгляд, и я это писала в жалобе в прокуратуру, и врачи писали это в своей служебной записке) наши врачи переведены на полставки, он эти дни ведёт проверку наших врачей, являясь председателем комиссии по хронометрожу», — говорит Екатерина Долгова.
Редакция Бел.Ру пыталась получить комментарий Замулина по этой ситуации, но нам сообщили, что он в отпуске, и предложили написать официальный запрос.