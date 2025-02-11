К врачу не попасть? Стоматологов в белгородской поликлинике перевели на полставки

Долгова заявляет, что оснований у перевода врачей на полставки нет, так как и оттока населения в муниципалитете якобы не наблюдается. Оценить, так ли это, ещё только предстоит. На данный момент у редакции нет данных касательно населения Белгородского района. На эту и смежные темы журналисты направили запросы в прокуратуру и минздрав.