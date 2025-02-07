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Posted 7 февраля, 11:54

Published 7 февраля, 11:54

Modified 7 февраля, 11:56

Updated 7 февраля, 11:56

В Белгороде нескольких водителей поймали на нарушении парковки в «прямом эфире»

Рискнуть на 5 тысяч: в Белгороде ловили нарушителей парковки у поликлиники

7 февраля 2025, 11:54
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru.

В Белгороде нескольких водителей поймали на нарушении парковки в «прямом эфире»

Сюжет
Парковка
Проблемные стоянки у поликлиники №1 Белгорода и областной больницы, где часто неправомерно занимают места для инвалидов, вновь попали под рейд ГАИ и журналистов заодно.

В Белгороде прошли очередные рейды инспекторов ГАИ по незаконной парковке у медучреждений. Одни из самых проблемных клиник, где белгородские автовладельцы паркуют свои машины на местах для инвалидов, не имея на то оснований, это городская поликлиника №1 и областная больница. Как рассказали в ведомстве, отсюда особенно часто поступают жалобы о занятии специальных мест автомобилями, которые не имеют обозначения, что машиной владеет маломобильный или в ней его перевозят.

Часто ли занимают незаконно такие парковочные места и как нарушители реагируют на инспекторов ГАИ? Журналистка Бел.Ру стала наблюдателем на таком рейде.

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Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Возле поликлиники большой поток машин в целом, но и на парковке автомобили долго не задерживаются. Приезжают, ставят авто, в поликлинику, и уже через десять минут этого автомобиля тут как и не было. Чуть дальше мест для инвалидов — платная стоянка, но стоит она всего 30 рублей в час, а штраф за незаконную парковку — 5 тыс. рублей. Экономическая выгода есть, и приличная, но многие всё равно игнорируют правила и ставят свои машины, даже несмотря на то, что перед ними кучка корреспондентов с камерами и сотрудники ГАИ, но, может быть, они просто всё это не заметили, так же как и знак о специальной парковке, всё может быть.

Не обратили внимание на запрет парковки и наши коллеги из «Белгород-медиа». Чуть опоздавшие корреспонденты припарковали свой микроавтобус на месте для инвалидов, видимо, позабыв, для чего они сюда приехали. Вышли из машины, достали камеры и направились в сторону представителей других изданий, которые осмотрели подтянувшихся непонимающим взглядом. Либо услышав совет от кого-то, либо осознав свою ошибку самостоятельно, они вернулись в машину и покинули место нарушения. Кажется, штрафа им удалось избежать.

Обычно постукивание в водительское окно от человека в форме людей не радует, поэтому из приоткрытого окна сразу летят слова о том, что «мне надо в больницу», «у меня запись» и не самые нежные слова о том, что когда не надо, инспекторы всегда стоят, а когда надо — наоборот. Именно таким был и первый водитель, чьи документы попросили предъявить для проверки, в итоге, несмотря на повышенный тон и многократно повторённую фразу о том, как необходимо сейчас же попасть к врачу, инспектора всё же отвели его для составления протокола.

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Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Однако другие автовладельцы, которые занимали места для парковки, которые не имели права их занимать, быстрее реагировали на сотрудников ГАИ и почти сразу уезжали перепарковывать машину.

Всё же большая часть остановившихся тут водителей спокойно предъявляла необходимые документы и отправлялась в сторону больницы. Как уточнили инспектора, обычно каждый пятый занявший места для маломобильных занимает их незаконно, а по опыту капитана полиции Максима Лихоноса, рецидивисты в таких нарушениях не встречаются, и повторно штрафовать за занятую парковку ему не приходилось.

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А если водителя дождаться не удалось? Сразу штраф и на эвакуатор?

Все автомобили, в которых либо перевозят, либо их водят сами инвалиды, а точнее, госномер должен регистрироваться в специальном реестре. Если во время рейда водитель так и не появился, то машину проверяют по базе, если он там есть, то ничего и не делают, а если нет, то после безуспешных попыток связаться с владельцами машин, их четырёхколёсного друга могут забрать на штрафстоянку.

«Работа проводится, работа видна. Мне кажется, водители стали более законопослушными в последнее время, но всё же находятся те, кто нарушает. [Ответ на вопрос о повторных нарушениях от журналистов — примечание автора] В моей практике ещё не случалось, то есть вот если выявили нарушителя, наказали, там штраф довольно-таки большой, поэтому водитель уже для себя какой-то урок извлёк. Рецидивисты есть, но не попадались лично мне», — поясняет инспектор Лихонос.
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
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