Рискнуть на 5 тысяч: в Белгороде ловили нарушителей парковки у поликлиники

Возле поликлиники большой поток машин в целом, но и на парковке автомобили долго не задерживаются. Приезжают, ставят авто, в поликлинику, и уже через десять минут этого автомобиля тут как и не было. Чуть дальше мест для инвалидов — платная стоянка, но стоит она всего 30 рублей в час, а штраф за незаконную парковку — 5 тыс. рублей. Экономическая выгода есть, и приличная, но многие всё равно игнорируют правила и ставят свои машины, даже несмотря на то, что перед ними кучка корреспондентов с камерами и сотрудники ГАИ, но, может быть, они просто всё это не заметили, так же как и знак о специальной парковке, всё может быть.