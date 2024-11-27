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Posted 27 ноября, 14:03

Published 27 ноября, 14:03

Modified 27 ноября, 14:03

Updated 27 ноября, 14:03

Строительство детской поликлиники в Белгороде

Прокуратура заметила, что в Белгороде не успевают достроить детскую поликлинику

27 ноября 2024, 14:03
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК. Строительство детской поликлиники в Белгороде

В УКС Белгородской области внесли представление из-за поликлиники

Сюжет
Медицина
В Белгороде строят детскую поликлинику. Работы планировалось завершить до 20 декабря, однако сроки в итоге пришлось перенести — из-за оперативной обстановки и ещё одного обстоятельства. Впрочем, у прокуратуры всё же остались вопросы.

В Белгороде продолжается строительство детской поликлиники. Согласно госконтракту, работы планировалось завершить 20 декабря 2024 года.

Сроки в итоге перенесли: теперь объект рассчитывают сдать до 30 июня 2025 года. На задержку повлияли как оперативная обстановка в связи с обстрелами и атаками БПЛА, так и ещё один фактор: необходимо обустроить подземную дренажную систему для отвода грунтовых вод. Изначально она не была предусмотрена проектной документацией.

В прокуратуре сообщили, что какого-либо дополнительного соглашения на продление срока контракта не было представлено. В связи с этим в региональное управление капитального строительства внесли представление.

Детскую поликлинику № 3 строят на проспекте Б. Хмельницкого. Площадка находится рядом с остановкой «Швейная фабрика».

Сдать поликлинику планировалось в феврале 2024 года, но в декабре 2023-го объект был готов только на 8%. Позже появилась закупка на корректировку проектно-сметной документации — на это готовы были потратить более 11 млн.

В октябре при проверке объекта губернатор Вячеслав Гладков заявил, что здание готово более чем наполовину. Глава региона упрекнул подчинённых в плохом качестве подготовки проектно-сметной документации и напомнил, что из-за обстрелов строительство не раз приходилось останавливать.

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