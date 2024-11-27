Прокуратура заметила, что в Белгороде не успевают достроить детскую поликлинику

Posted 27 ноября, 14:03
Published 27 ноября, 14:03
Modified 27 ноября, 14:03
Updated 27 ноября, 14:03
В Белгороде продолжается строительство детской поликлиники. Согласно госконтракту, работы планировалось завершить 20 декабря 2024 года.
Сроки в итоге перенесли: теперь объект рассчитывают сдать до 30 июня 2025 года. На задержку повлияли как оперативная обстановка в связи с обстрелами и атаками БПЛА, так и ещё один фактор: необходимо обустроить подземную дренажную систему для отвода грунтовых вод. Изначально она не была предусмотрена проектной документацией.
В прокуратуре сообщили, что какого-либо дополнительного соглашения на продление срока контракта не было представлено. В связи с этим в региональное управление капитального строительства внесли представление.
Детскую поликлинику № 3 строят на проспекте Б. Хмельницкого. Площадка находится рядом с остановкой «Швейная фабрика».
Сдать поликлинику планировалось в феврале 2024 года, но в декабре 2023-го объект был готов только на 8%. Позже появилась закупка на корректировку проектно-сметной документации — на это готовы были потратить более 11 млн.
В октябре при проверке объекта губернатор Вячеслав Гладков заявил, что здание готово более чем наполовину. Глава региона упрекнул подчинённых в плохом качестве подготовки проектно-сметной документации и напомнил, что из-за обстрелов строительство не раз приходилось останавливать.