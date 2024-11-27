Прокуратура заметила, что в Белгороде не успевают достроить детскую поликлинику

Сроки в итоге перенесли: теперь объект рассчитывают сдать до 30 июня 2025 года. На задержку повлияли как оперативная обстановка в связи с обстрелами и атаками БПЛА, так и ещё один фактор: необходимо обустроить подземную дренажную систему для отвода грунтовых вод. Изначально она не была предусмотрена проектной документацией.