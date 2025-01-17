В белгородской поликлинике, где скончался пациент, рассказали о случившемся

Posted 17 января, 17:34
Published 17 января, 17:34
Modified 17 января, 17:36
Updated 17 января, 17:36
Новость о смерти мужчины распространилась в социальных сетях. Медики рассказали, что ему было 52 года и он болел серьёзным хроническим заболеванием сердца.
Каким именно, не уточняется, но при этом заболевании может возникнуть сердечная аритмия, угрожающая жизни человека.
В начале года погибший прошёл курс лечения в стационаре кардиологического отделения, после чего должен был поехать на лечение за пределы области.
Но проблемы в работе сердца возникли прямо во время посещения им поликлиники. Врачи скорой и сотрудники ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского» пытались его реанимировать, но это не помогло.
Руководство учреждения выразило соболезнования родным и близким умершего.