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Posted 17 января, 17:34

Published 17 января, 17:34

Modified 17 января, 17:36

Updated 17 января, 17:36

В больнице Старого Оскола внезапно скончался мужчина

В белгородской поликлинике, где скончался пациент, рассказали о случившемся

17 января 2025, 17:34
Фото: 1MI. В больнице Старого Оскола внезапно скончался мужчина

Больница Старого Оскола прокомментировала инцидент с гибелью пациента

Печальные новости пришли из окружной больницы Святителя Луки Крымского. Там в пятницу, 17 января, скончался пациент. Что произошло?

Новость о смерти мужчины распространилась в социальных сетях. Медики рассказали, что ему было 52 года и он болел серьёзным хроническим заболеванием сердца.

Каким именно, не уточняется, но при этом заболевании может возникнуть сердечная аритмия, угрожающая жизни человека.

В начале года погибший прошёл курс лечения в стационаре кардиологического отделения, после чего должен был поехать на лечение за пределы области.

Но проблемы в работе сердца возникли прямо во время посещения им поликлиники. Врачи скорой и сотрудники ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского» пытались его реанимировать, но это не помогло.

Руководство учреждения выразило соболезнования родным и близким умершего.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Смерть пациента#Остановка сердца#Больница Святителя Луки Крымского
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