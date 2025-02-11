Информацию о белгородце, который отлавливал и убивал норок, передали в УМВД

Posted 11 февраля, 07:44
Published 11 февраля, 07:44
Modified 11 февраля, 07:46
Updated 11 февраля, 07:46
В середине января в редакцию Бел.Ру обратилась читательница, которая заявила, что на сайте объявлений некий мужчина продаёт услуги по ловле и убою норок. Журналистка Бел.Ру проверила объявление. Оказалось, что некий Александр, проживающий в Яковлевском округе, в селе Томаровка, действительно предлагает отлов, если те «мешают жить».
При телефонном разговоре мужчина ответил, что запрос всё ещё актуален, а стоимость работы складывается из количества пойманных животных и затрат на дорогу к указанному заказчиком месту. Цена одной тушки норки — одна тысяча рублей.
Через какое-то время после звонка белгородец изменил основную страницу своего объявления и заменил фото убитых норок на более нейтральные. На следующий день данное объявление оказалось удалено с сайта. К тому же, мужчина продавал ранее лесных птиц, а также отлавливал их для продажи под видом певчих.
В экоохотнадзоре по Белгородской области сообщили, что норки занесены в красную книгу региона и в Красную книгу РФ. Кроме того, охота в области запрещена, включая спортивную. Также там сообщили, что дело возьмут в работу.
На данный момент, как сообщили редакции Бел.Ру в региональном экоохотнадзоре, страницу объявления белгородца промониторили. Само управление не имеет полномочий провести непосредственную проверку по данному факту, поэтому, как уточнили, информацию передали в отдел УМВД РФ «Яковлевский».
Редакция Бел.Ру направила в управление официальный запрос, чтобы узнать подробности проверки.
Журналистка Бел.Ру побывала на учёте зверей в заповеднике «Белогорье». Там ей рассказали, что браконьеры всё-таки приходят в лес, чтобы охотиться на лосей, которых и так в области осталось мало. Их завезли в заповедник 20 лет назад. Кроме того, в лесах осталось мало и кабанов.