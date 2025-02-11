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Posted 11 февраля, 07:44

Published 11 февраля, 07:44

Modified 11 февраля, 07:46

Updated 11 февраля, 07:46

Зимний лес

Информацию о белгородце, который отлавливал и убивал норок, передали в УМВД

11 февраля 2025, 07:44
Фото: 1MI. Зимний лес

Белгородца, который отлавливал норок, ожидает проверка полиции

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Новости Белгорода
На сайте объявлений появилось предложение о ловле норок, если те мешают жить. Экоохотнадзор сообщил, что животное краснокнижное, поэтому это незаконно. После звонка журналистки Бел.Ру и проверки страницы экоохотнадзором объявление исчезло. В управлении редакции сообщили, что дело передали в УМВД.

В середине января в редакцию Бел.Ру обратилась читательница, которая заявила, что на сайте объявлений некий мужчина продаёт услуги по ловле и убою норок. Журналистка Бел.Ру проверила объявление. Оказалось, что некий Александр, проживающий в Яковлевском округе, в селе Томаровка, действительно предлагает отлов, если те «мешают жить».

Белгородец продаёт услуги незаконной ловли краснокнижных норок, если те «мешают жить»
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При телефонном разговоре мужчина ответил, что запрос всё ещё актуален, а стоимость работы складывается из количества пойманных животных и затрат на дорогу к указанному заказчиком месту. Цена одной тушки норки — одна тысяча рублей.

Через какое-то время после звонка белгородец изменил основную страницу своего объявления и заменил фото убитых норок на более нейтральные. На следующий день данное объявление оказалось удалено с сайта. К тому же, мужчина продавал ранее лесных птиц, а также отлавливал их для продажи под видом певчих.

В экоохотнадзоре по Белгородской области сообщили, что норки занесены в красную книгу региона и в Красную книгу РФ. Кроме того, охота в области запрещена, включая спортивную. Также там сообщили, что дело возьмут в работу.

На данный момент, как сообщили редакции Бел.Ру в региональном экоохотнадзоре, страницу объявления белгородца промониторили. Само управление не имеет полномочий провести непосредственную проверку по данному факту, поэтому, как уточнили, информацию передали в отдел УМВД РФ «Яковлевский».

Редакция Бел.Ру направила в управление официальный запрос, чтобы узнать подробности проверки.

Журналистка Бел.Ру побывала на учёте зверей в заповеднике «Белогорье». Там ей рассказали, что браконьеры всё-таки приходят в лес, чтобы охотиться на лосей, которых и так в области осталось мало. Их завезли в заповедник 20 лет назад. Кроме того, в лесах осталось мало и кабанов.

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