Информацию о белгородце, который отлавливал и убивал норок, передали в УМВД

Журналистка Бел.Ру побывала на учёте зверей в заповеднике «Белогорье». Там ей рассказали, что браконьеры всё-таки приходят в лес, чтобы охотиться на лосей, которых и так в области осталось мало. Их завезли в заповедник 20 лет назад. Кроме того, в лесах осталось мало и кабанов.