Копытная перепись: как журналистка Бел.Ру косуль и кабанов считала

К третьей локации отряд приступил после перекуса. К тому моменту участники пропахли сыростью, грязью. Предстояло ещё пересечь болотистую местность. За два предыдущих захода, кроме десятка косуль, удалось увидеть только одну лису, но надежда встретить кабана жила. Инспектор Олег Николаевич, кажется, в это уже совсем не верил. Он рассказал, что именно в пойме Ворсклы свиней убивали браконьеры, чтобы потом съесть. В этом году насчитали только четырёх кабанов.