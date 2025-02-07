Копытная перепись: как журналистка Бел.Ру косуль и кабанов считала

Posted 7 февраля, 12:50
Published 7 февраля, 12:50
Modified 7 февраля, 14:38
Updated 7 февраля, 14:38
В носу свербит, под ногами хрустят ветки и шелестят сухие листья. Влага, скопившаяся на деревьях, превратилась в иней, а земля, примятая ботинками, — в бугристые каменные шипы. Подморозило. Впервые за последние несколько недель. После неожиданно тёплого января кажется, что даже кости начинают холодеть. Куда ни посмотри, кругом только серый и голый лес, слегка припорошенный снегом.
Небольшая группа людей тяжело шагает по колее. Среди них и школьники, и студенты, и взрослые, и пенсионеры. Степень готовности участников отряда к походу можно оценить по прорезиненности обуви. Одетые в тёплый камуфляж и высокие непромокаемые сапоги — сотрудники заповедника «Белогорье», а наивные в «городских» пуховиках — продрогшие волонтёры. Добровольцы съехались сюда, чтобы поучаствовать в важном для учёных деле — ежегодном учёте диких копытных животных.
«Итак, мы находимся, как вам ведомо, в зоне потенциального риска, в зоне проведения спецоперации, — начал инструктаж замдиректора по экопросвещению и развитию познавательного туризма Вадим Здоровцов, — по территории лесного массива могут находиться объекты антропогенного происхождения. Человек сделал. Любые непонятные вещи ни в коем случае не трогаем. […] Встретить маловероятно, но очень внимательно!»
Заповедник «Белогорье» создали в 1999 году на базе самого большого и старого кластера заповедника «Лес на Ворскле». Он расположен примерно в 15 километрах от госграницы. Много лет назад здесь шли бои Великой Отечественной войны. Теперь по лесу гулко разносятся знакомые каждому белгородцу «бахи».
Задача у волонтёров следующая: все делятся на две группы — загонщиков и учётчиков. Первыми обычно выступают парни, вторыми — девушки. Каждому выдают по зелёной школьной тетрадке и карандашу.
Учётчиков расставляют по линии пересечения лесных кварталов, а загонщики цепью гонят к ним животных, чтобы звери перешли из своего квартала в соседний. Используют они для этого метод шумового прогона — кричат, воют, громко поют песни. Методика используется только здесь. Учётчики фиксируют, сколько особей того или иного вида было замечено на данной территории. Потом специалисты анализируют записи и высчитывают размер популяций.
В этот раз предстояло исследовать три участка: лесной массив, заброшенные советские сады и пойму реки. У заповедника для этого недостаточно сотрудников. Но желающих посмотреть на животных вблизи много, добровольцев хватает. Благодаря этому удалось провести учёт и в прошлом году, в период активных обстрелов.
Считать, рассказывает начальник отдела по экопросвещению Ирина Мезенцева, предстоит в основном косуль. Их популяция в последние годы стала стремительно увеличиваться. Могут встретиться лисы, зайцы, если повезёт, кабаны. Раньше кабанов в заповеднике водилось до 300 голов, но теперь их осталось до 10 особей. Животных скосила африканская чума свиней и добили браконьеры. Если очень повезёт, покажется лось.
Заповедная территория находится под охраной. Здесь не то, что окурок не кинешь (его придётся уносить из леса в кармане), но вообще находиться без специального разрешения нельзя. Местных запрет сначала не останавливал, пришлось объяснять, что они, если необходимо, должны получить пропуск в конторе.
Но инциденты всё же случаются. Например, жители хутора Красиво часто заходят в период цветения на край заповедника, чтобы собрать первоцвет. А чего стоит история о «чуть-чуть оборзевших» студентах.
«Одно время было много ребят, которые учились в бурсе. Утром едут на автобусе, а когда занятия закончились, они должны до вечера шляться по Борисовке? Естественно, они сюда. Начали ездить на „мотиках“. Мы это дело пресекли. Пару человек поймали, составили протоколы, объяснили им всё. […] Есть такие, которые приходят просто километр прогуляться. Знаем этого человека сто лет, знаем, что он пакости не будет делать. Ну, прощаем, не зверствуем. А начальство потом: „Почему протоколов нет?“. За что? Сам на себя буду протокол писать?» — говорит инспектор Олег Резниченко.
Учётчиков рассыпали по лесу. Соседи не всегда стоят в зоне видимости друг друга, от чего создаётся впечатление, будто в мёртвой чаще и без всякой связи ты остался совсем один. Глазу постоянно что-то чудится среди деревьев, а издалека доносятся неразличимые утробные звуки, перебиваемые завываниями ветра. Чем ближе загонщики подходят к учётчикам, тем отчётливее слышна труба.
«Э-ге-гей! Оп-оп-оп! Быстрей-быстрей!» — кричат загонщики в ярко-оранжевых жилетах.
Мимо пробегают сразу три косули, за ними следом четвёртая. Все ускакали в сторону. Как позже рассказали специалисты, животные прорвали цепь и вернулись в загон.
На каждый участок уходит около 20-25 минут. Первый был самым простым. Заброшенные сады оказались очень труднопроходимыми, ветки так и норовили причесать по волосам или шлёпнуть по лицу.
К третьей локации отряд приступил после перекуса. К тому моменту участники пропахли сыростью, грязью. Предстояло ещё пересечь болотистую местность. За два предыдущих захода, кроме десятка косуль, удалось увидеть только одну лису, но надежда встретить кабана жила. Инспектор Олег Николаевич, кажется, в это уже совсем не верил. Он рассказал, что именно в пойме Ворсклы свиней убивали браконьеры, чтобы потом съесть. В этом году насчитали только четырёх кабанов.
«Если попадается молоденький, сеголетка хорошая, килограмм 30-40, мясо вообще нежное. Если попадается мужичок молоденький, двухлетний секачок, мясо вонючее — страсть. А если попадается секач, то вообще ужас. Мясо на сковородке, когда жаришь, вот так летает. И мочой несёт!»
Но госпожа удача нам улыбнулась: во время последнего прогона в кустах что-то подозрительно захрустело, из зарослей неожиданно выскочил крупный кабан и убежал в лес. Уставшие и удовлетворённые волонтёры и сотрудники заповедника поплелись обратно. Чумазые добровольцы ещё не знали, что следующие полчаса потратят на отмывание обуви и одежды от грязи, чтобы вернуться в каменные джунгли как люди, а не как звери.