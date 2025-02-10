Несмотря ни на что: обстрелы помешали провести учёт зверей в заповеднике «Белогорье»?

Posted 10 февраля, 09:56
Published 10 февраля, 09:56
Modified 10 февраля, 09:58
Updated 10 февраля, 09:58
Учёт копытных в заповеднике «Белогорье» проводится ежегодно с 1995 года. Обычно он проходит в зимний период, когда зверь неактивен и у него ещё нет потомства. Все методики, в том числе уникальная методика шумового прогона, которую уже 30 лет практикуют в этой охранной зоне, рассчитаны на зиму.
Но в 2024 году учёт приводили в марте, когда как раз велись активные обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ. Атаки сопредельного государства, говорит директор по научной работе Мария Щекало, не повлияли тогда на количество желающих поучаствовать в учёте. При идеальном раскладе волонтёров должно быть в районе 30 человек, чтобы данные были максимально достоверными.
«Специальная военная операция не мешает, проводим учёт. Порой бывает страшно, в этом году всё было нормально. В том [имеется ввиду 2024 год — при. ред.] нет. Приходилось слышать [„бахи“]. Желающие [поучаствовать в прогонах] есть всегда, несмотря ни на что».
Поучаствовать в «переписи» копытных животных удалось и журналистке Бел.Ру. Как это было — читайте в специальном репортаже.