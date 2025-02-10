Несмотря ни на что: обстрелы помешали провести учёт зверей в заповеднике «Белогорье»?

Но в 2024 году учёт приводили в марте, когда как раз велись активные обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ. Атаки сопредельного государства, говорит директор по научной работе Мария Щекало, не повлияли тогда на количество желающих поучаствовать в учёте. При идеальном раскладе волонтёров должно быть в районе 30 человек, чтобы данные были максимально достоверными.