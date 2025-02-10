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Posted 10 февраля, 09:56

Published 10 февраля, 09:56

Modified 10 февраля, 09:58

Updated 10 февраля, 09:58

В Белгородской области прошёл ежегодный учёт копытных животных

Несмотря ни на что: обстрелы помешали провести учёт зверей в заповеднике «Белогорье»?

10 февраля 2025, 09:56
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru. В Белгородской области прошёл ежегодный учёт копытных животных

Как проходил ежегодный учёт копытных в заповеднике «Белогорье» во время атак ВСУ

Сюжет
Белогорье
В 2024 году учёт выпал на весну, когда ВСУ как раз активно атаковали Белгородскую область. Но это не помешало подсчитать копытных.

Учёт копытных в заповеднике «Белогорье» проводится ежегодно с 1995 года. Обычно он проходит в зимний период, когда зверь неактивен и у него ещё нет потомства. Все методики, в том числе уникальная методика шумового прогона, которую уже 30 лет практикуют в этой охранной зоне, рассчитаны на зиму.

Но в 2024 году учёт приводили в марте, когда как раз велись активные обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ. Атаки сопредельного государства, говорит директор по научной работе Мария Щекало, не повлияли тогда на количество желающих поучаствовать в учёте. При идеальном раскладе волонтёров должно быть в районе 30 человек, чтобы данные были максимально достоверными.

«Специальная военная операция не мешает, проводим учёт. Порой бывает страшно, в этом году всё было нормально. В том [имеется ввиду 2024 год — при. ред.] нет. Приходилось слышать [„бахи“]. Желающие [поучаствовать в прогонах] есть всегда, несмотря ни на что».

Поучаствовать в «переписи» копытных животных удалось и журналистке Бел.Ру. Как это было — читайте в специальном репортаже.

Копытная перепись: как журналистка Бел.Ру косуль и кабанов считала
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Белогорье#Заповедник#Волонтёры#ВСУ#СВО#Обстрелы#Учёт зверей
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