«Полуголодные звери в грязи»: белгородцы бьют тревогу из-за животных в Маршалково

Глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев ответил на возмущённые комментарии жителей. Он пояснил, что животных кормят дважды в день. Утром в их рацион входят сено и зерновые культуры, а после обеда — сено или свежескошенная трава, а также овощи. Животные могут свободно подходить к кормушке, а ветеринар регулярно осматривает их.