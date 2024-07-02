«Полуголодные звери в грязи»: белгородцы бьют тревогу из-за животных в Маршалково

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Жители города Строитель просят обратить внимание на состояние зооуголка в парке Маршалково. По их словам, раньше это было прекрасное место, которое любили горожане, но сейчас сюда просто страшно зайти — «зооуголок превратился в помойку».
Люди жалуются, что дорожки во время дождя стали непроходимыми, латаная сетка разорвана, а повсюду лежат упавшие деревья. Сенохранилище разрушено, вольеры для животных грязные, а животные кричат от голода и часто не имеют воды, пишут белгородцы. Уходом за животными и уборкой территории занимаются всего двое рабочих.
«Для чего тогда вообще нужен этот зооуголок, если горожане и их дети видят этот бардак и полуголодных зверушек в грязи? Видимо так администрация г. Строитель прививает молодому поколению гуманное и бережное отношение к природе и живым существам. Шок…» — написала местная жительница Надежда.
В этом же парке, как утверждают местные жители, в январе собаки пробрались в вольер и загрызли косулю. Тогда сотрудники якобы ответили, что у косули была сердечная недостаточность. А в мае собаки загрызли козлёнка в вольере во внутреннем зооуголке, продолжают белгородцы.
«Животные находятся в ненадлежащих условиях. Крыша в стойле у овечек во время урагана прохудилась, обвалилась, а никому и дела нет. Одним животным больше, одним меньше — спишут как всегда на болезнь. Посмотрите, в каких условиях содержатся кролики, они даже повернуться не могут, это явно жестокое обращение с животными», — пишет белгородка Ирина.
Глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев ответил на возмущённые комментарии жителей. Он пояснил, что животных кормят дважды в день. Утром в их рацион входят сено и зерновые культуры, а после обеда — сено или свежескошенная трава, а также овощи. Животные могут свободно подходить к кормушке, а ветеринар регулярно осматривает их.
17 июня специалистами ОГАУ «Межрайонная ветстанция по Ивнянскому и Яковлевскому районам» был проведён осмотр животных, содержащихся в зооуголке парка «Маршалково». Согласно проведённому обследованию, вес и физическое состояние животных соответствуют физиологическим нормам для данного вида животных. Признаков истощения, дистрофии не установлено.
Волонтёрам неоднократно было сделано замечание, так как въезд на личном транспорте на территорию двора зооуголка запрещён.
Олег Медведев.
Напомним, в мае 2024 года местные жители также жаловались, что в парке Маршалково произошла массовая гибель бездомных собак.