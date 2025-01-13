Белгородец продаёт услуги незаконной ловли краснокнижных норок, если те «мешают жить»

Также журналисты обратились в Экоохотнадзор Белгородской области. Любительская и спортивная охота, как заявил начальник отдела учёта и анализа объектов животного мира и среды их обитания, на территории региона не проводится. Кроме того, европейская норка довольно малочисленна и занесена в красную книгу Белгородской области. То же касается и выдр, добавил Алексей Посохов. Поэтому охота и в качестве регулирования их численности тем более запрещена.