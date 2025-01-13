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Posted 13 января, 13:22

Published 13 января, 13:22

Modified 13 января, 13:24

Updated 13 января, 13:24

норка

Белгородец продаёт услуги незаконной ловли краснокнижных норок, если те «мешают жить»

13 января 2025, 13:22
Фото: pixabay.com. норка

Белгородец предлагает за деньги выловить краснокнижных норок

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Новости Белгорода
Об этом рассказала читательница Бел.Ру. Наша журналистка позвонила по объявлению как покупатель — заняться заказом согласились. Дело перешло в Экоохотнадзор.

Читательница Бел.Ру обратилась в редакцию по поводу найденного ею объявления. Его автор предлагает услуги по ловле норки в Томаровке Яковлевского округа. Он пишет:

«Ловля норки на прудах, очень сильно приносит вред, поедая рыбу».

Журналистка Бел.Ру позвонила по указанному на странице номеру телефона. Мужчина ответил, что его услуги всё ещё актуальны, а итоговая стоимость зависит от того, как далеко ему ехать от Томаровки. В целом, как сообщил он, средний прайс выходит одна тысяча рублей за тушку животного.

«А что, мешают жить?» — будничным тоном спросил мужчина в ответ.
Видео: bel.ru. Запись разговора с ловцом норок

Также журналисты обратились в Экоохотнадзор Белгородской области. Любительская и спортивная охота, как заявил начальник отдела учёта и анализа объектов животного мира и среды их обитания, на территории региона не проводится. Кроме того, европейская норка довольно малочисленна и занесена в красную книгу Белгородской области. То же касается и выдр, добавил Алексей Посохов. Поэтому охота и в качестве регулирования их численности тем более запрещена.

Всего в Белгородской области, согласно результатам последнего учёта, составляет 1,5 тыс. норок и 500 особей выдр. На данный момент в Экоохотнадзор заявление о незаконной ловле животных не поступало. После звонка журналистки вопрос поставили на учёт и обещали передать в работу инспекторам Экоохотнадзора.

Это уже не первый браконьер, которого удалось найти в Белгородской области. Последняя известная новость об этом поступила 16 декабря прошлого года. А обнаружили его ещё в октябре. До этого браконьеров удалось вычислить 20 и 9 августа. В первом случае незаконного охотника выдала оставленная им засидка в «Дмитриевском». При нём обнаружили охотничью экипировку.

Белгородского браконьера вычислили из-за оставленной в лесу засидки
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