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Posted 7 февраля, 14:30

Published 7 февраля, 14:30

Modified 7 февраля, 14:32

Updated 7 февраля, 14:32

В заповеднике «Белогорье» прошёл ежегодный учёт диких животных

Вперёд и с песней: в заповеднике «Белогорье» используют уникальный метод учёта зверей

7 февраля 2025, 14:30
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru. В заповеднике «Белогорье» прошёл ежегодный учёт диких животных

В белгородском заповеднике рассказали об особом методе шумового прогона

Сюжет
Белогорье
В Белгородской области считают животных по-особому. Метод шумового прогона используется только здесь. Подробнее о нём Бел.Ру рассказали сами сотрудники.

С 1 по 5 февраля в заповеднике прошло важное для учёных событие — ежегодный учёт диких копытных животных. Подробнее о том, как он прошёл, можете прочитать в репортаже Бел.Ру.

Это мероприятие уникально не только из-за своей редкости, но и методики. Учёт проводят методом прогона: косуль, кабанов, лосей, лисиц, зайцев и других зверей выгоняют с пробной площадки и фиксируют наблюдатели. Это позволяет почти со 100% определить действительный размер популяции на данной территории. Но в Белгородской области прогон не простой, а шумовой.

Как рассказала журналистке директор по научной работе Мария Щекало, метод шумового прогона проводят здесь с 95-года. Он подходит больше остальных, потому что здесь зона, на которой ведётся учёт, небольшая.

«Учёты, как правило, проводятся в зимний период, потому что в это время зверь неактивен, потомство не вынашивает. А весной у них уже потомство появляется, его трогать нельзя. И зимой наиболее оптимально, почти все методики под зиму рассчитаны. То есть или зимний маршрут, по следам, или методом прогона. Для копытных из семейства оленьих ещё применим [учёт] по экскрементам в весенний период. Нам важно, чтобы была одна и та же методика, которая у нас есть из года в год».

Суть шумового прогона в том, чтобы группа загонщиков выстроила цепь и погнала животных в сторону группы учётчиков. Чтобы сделать это, нужно создать шум. Поэтому загонщики начинают кричать, гудеть и даже громко петь песни. И чем людей больше, тем точнее окажутся подсчёты. Лучше всего, чтобы в прогоне участвовало от 25 до 40 человек.

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