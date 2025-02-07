Вперёд и с песней: в заповеднике «Белогорье» используют уникальный метод учёта зверей

Суть шумового прогона в том, чтобы группа загонщиков выстроила цепь и погнала животных в сторону группы учётчиков. Чтобы сделать это, нужно создать шум. Поэтому загонщики начинают кричать, гудеть и даже громко петь песни. И чем людей больше, тем точнее окажутся подсчёты. Лучше всего, чтобы в прогоне участвовало от 25 до 40 человек.