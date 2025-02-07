Вперёд и с песней: в заповеднике «Белогорье» используют уникальный метод учёта зверей

Posted 7 февраля, 14:30
Published 7 февраля, 14:30
Modified 7 февраля, 14:32
Updated 7 февраля, 14:32
С 1 по 5 февраля в заповеднике прошло важное для учёных событие — ежегодный учёт диких копытных животных. Подробнее о том, как он прошёл, можете прочитать в репортаже Бел.Ру.
Это мероприятие уникально не только из-за своей редкости, но и методики. Учёт проводят методом прогона: косуль, кабанов, лосей, лисиц, зайцев и других зверей выгоняют с пробной площадки и фиксируют наблюдатели. Это позволяет почти со 100% определить действительный размер популяции на данной территории. Но в Белгородской области прогон не простой, а шумовой.
Как рассказала журналистке директор по научной работе Мария Щекало, метод шумового прогона проводят здесь с 95-года. Он подходит больше остальных, потому что здесь зона, на которой ведётся учёт, небольшая.
«Учёты, как правило, проводятся в зимний период, потому что в это время зверь неактивен, потомство не вынашивает. А весной у них уже потомство появляется, его трогать нельзя. И зимой наиболее оптимально, почти все методики под зиму рассчитаны. То есть или зимний маршрут, по следам, или методом прогона. Для копытных из семейства оленьих ещё применим [учёт] по экскрементам в весенний период. Нам важно, чтобы была одна и та же методика, которая у нас есть из года в год».
Суть шумового прогона в том, чтобы группа загонщиков выстроила цепь и погнала животных в сторону группы учётчиков. Чтобы сделать это, нужно создать шум. Поэтому загонщики начинают кричать, гудеть и даже громко петь песни. И чем людей больше, тем точнее окажутся подсчёты. Лучше всего, чтобы в прогоне участвовало от 25 до 40 человек.