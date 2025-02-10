Место жительства — морозильная камера: как браконьеры охотились на белгородских лосей

Лоси пришли в заповедную зону лет 20 назад, вспоминает Олег Николаевич. Они тогда заходить в лес не стали, больше года постоянно жили в саду. А потом от села Красный Куток неизвестные подожгли бугор. Огонь перешёл на сады, дым шёл как раз в ту сторону, где жили лоси. Сотрудники заповедника пожар потушили, но лоси уже успели уйти, забрели в охотничьи угодья.