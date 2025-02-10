Место жительства — морозильная камера: как браконьеры охотились на белгородских лосей

Posted 10 февраля, 08:39
Published 10 февраля, 08:39
Modified 10 февраля, 14:55
Updated 10 февраля, 14:55
Кроме косулей, кабанов, лисиц и зайцев в борисовском заповеднике «Белогорье» иногда показывается лось. Как рассказал инспектор Олег Резниченко, в прошлом году было четыре, специалисты определили это по найденным следам копыт. Однажды лично он видел одновременно троих.
«В этом году в охранной зоне видели одного. По весне прочёсывали заброшенные сады и нашли много экскрементов лосиных. И в одном месте были свежие погрызы. На яблонях веточки подъедены высоко, то есть явно не косули. В этом году тоже видели свежие следы».
Лоси пришли в заповедную зону лет 20 назад, вспоминает Олег Николаевич. Они тогда заходить в лес не стали, больше года постоянно жили в саду. А потом от села Красный Куток неизвестные подожгли бугор. Огонь перешёл на сады, дым шёл как раз в ту сторону, где жили лоси. Сотрудники заповедника пожар потушили, но лоси уже успели уйти, забрели в охотничьи угодья.
«И им там быстренько… определили место жительства — морозильная камера. Буквально через неделю один человек сказал, что был в лесу, нашёл копыта, шкуру. Ещё через неделю — второй, ближе к Зыбино, тоже нашёл копыта и шкуру».