В Белгороде выявили нарушения в закупке для больниц на 7,7 млн рублей

А заведующую клинико-диагностической лабораторией Губкинской центральной районной больницы ранее осудили за подкуп члена комиссии по закупкам. Как установило следствие, в 2021 году она получила 200 тысяч рублей от коммерческой организации, чтобы помочь ей пройти конкурс и принять товар. Женщину признали виновной в подкупе работника контрактной службы, ей назначили условный срок в два года с испытательным сроком на один год.