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Posted 5 февраля, 08:03

Published 5 февраля, 08:03

Modified 5 февраля, 08:39

Updated 5 февраля, 08:39

Белгородские больницы нарушали закон во время закупок

В Белгороде выявили нарушения в закупке для больниц на 7,7 млн рублей

5 февраля 2025, 08:03
Фото: 1MI. Белгородские больницы нарушали закон во время закупок

УФАС обязало белгородские больницы устранить нарушения в закупке

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УФАС
Вопросы у антимонопольщиков появились к закупке медизделий для анализатора гематологического.

Белгородское управление ФАС рассмотрело жалобу компании «Бизнес Альянс» на закупку медицинских изделий для гематологического анализатора. Речь идёт о тендере с начальной ценой контракта 7,7 млн рублей.

Заказчиками выступили три медицинских учреждения: Старооскольская окружная больница, Белгородская областная клиническая больница и городская больница № 2. Организатором закупки стал Центр закупок Белгородской области. Представители этих организаций не согласились с жалобой, однако комиссия УФАС выявила нарушение.

В документации тендера указаны требования, которые ограничивали конкуренцию. Заказчики указали необходимость использования только оригинальных реагентов производителя Sysmex, хотя Росздравнадзор зарегистрировал как минимум два эквивалентных аналога. При этом доказательств уникальности указанного оборудования не представили.

УФАС признало жалобу обоснованной и зафиксировало нарушение закона. Заказчики и организатор торгов получили предписание об устранении нарушений. Кроме того, материалы направили для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела.

Напомним, что это не первый случай нарушений в белгородских медицинских учреждениях.

В ноябре 2023 года белгородское УФАС выявило нарушение в закупке на разработку проектной документации для строительства третьего корпуса детской областной больницы. Заказчик — управление капитального строительства региона — не установил необходимые требования к участникам закупки. УКС обязали внести изменения в извещение.

А заведующую клинико-диагностической лабораторией Губкинской центральной районной больницы ранее осудили за подкуп члена комиссии по закупкам. Как установило следствие, в 2021 году она получила 200 тысяч рублей от коммерческой организации, чтобы помочь ей пройти конкурс и принять товар. Женщину признали виновной в подкупе работника контрактной службы, ей назначили условный срок в два года с испытательным сроком на один год.

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