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Posted 4 февраля, 10:44

Published 4 февраля, 10:44

Modified 4 февраля, 10:44

Updated 4 февраля, 10:44

Беременные в Белгороде столкнулись с ограничениями

В Белгороде запретили партнёрские роды? В чём дело

4 февраля 2025, 10:44
Фото: 1MI. Беременные в Белгороде столкнулись с ограничениями

В областной больнице Белгорода прокомментировали ситуацию с партнёрскими родами

С ограничениями столкнулись пациентки перинатального центра в Белгороде. В чём причина?

Одна из пациенток перинатального центра в Белгороде рассказала о новом ограничении: якобы теперь запрещены партнёрские роды. Девушка решила уточнить, насколько эта информация правдива, поскольку по закону такая возможность у женщин быть должна.

Оказалось, что причина кроется в росте заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как отметил и. о. главврача областной клинической больницы Сергей Прибылов, из-за повышенного риска пришлось ввести подобное ограничение.

«Введён запрет посещений структурных подразделений медицинских организаций, в том числе родовспомогательных стационаров, родственниками и лицами на период активной циркуляции вирусов гриппа и других респираторных вирусов негриппозной этиологии. Прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — ответил Прибылов.

Кроме того, в некоторых медицинских учреждениях из-за роста заболеваемости ввели масочный режим, а классы в школах закрыли на карантин.

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#Александра Склярова#Перинатальный центр#Запрет#Белгород#Партнерские роды
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