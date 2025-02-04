В Белгороде запретили партнёрские роды? В чём дело

Posted 4 февраля, 10:44
Published 4 февраля, 10:44
Modified 4 февраля, 10:44
Updated 4 февраля, 10:44
Одна из пациенток перинатального центра в Белгороде рассказала о новом ограничении: якобы теперь запрещены партнёрские роды. Девушка решила уточнить, насколько эта информация правдива, поскольку по закону такая возможность у женщин быть должна.
Оказалось, что причина кроется в росте заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как отметил и. о. главврача областной клинической больницы Сергей Прибылов, из-за повышенного риска пришлось ввести подобное ограничение.
«Введён запрет посещений структурных подразделений медицинских организаций, в том числе родовспомогательных стационаров, родственниками и лицами на период активной циркуляции вирусов гриппа и других респираторных вирусов негриппозной этиологии. Прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — ответил Прибылов.
Кроме того, в некоторых медицинских учреждениях из-за роста заболеваемости ввели масочный режим, а классы в школах закрыли на карантин.