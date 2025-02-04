Нарушения норм: почему в Белгороде пенсионеры попали из пансионата в больницы

Posted 4 февраля, 13:44
Published 4 февраля, 13:44
Modified 4 февраля, 13:46
Updated 4 февраля, 13:46
В январе 29 пожилых людей попали в больницу из пансионата для пенсионеров в Белгороде «Заботливые люди». Управление Роспотребнадзора по Белгородской области с 22 января проводило проверку. Редакция Бел.Ру узнала о её результатах у ведомства.
Как оказалось, в доме престарелых не соблюдали режимы дезинфекционной обработки твёрдого и мягкого инвентаря, инструкции для соответствующих средств, инвентаря отсутствовали, как и графики текущих и генеральных уборок. В «Заботливых людях» не соблюдали требования по стирке и обработке постельного белья и личных вещей постояльцев, мусор вовремя не вывозился, влажная уборка помещений тоже не проводилась, как это необходимо.
Также специалисты обнаружили нарушения в организации питания: соответствующей документации нет, журналов поступления и расходования продуктов, сырой и готовой продукции, меню и технологических карт.
Штат в доме престарелых не был укомплектован полностью, что не позволяло обеспечить качественный уход за постояльцами с ограниченной мобильностью.
Всё это привело к тому, что при заносе инфекции в учреждение, оно смогло беспрепятственно распространиться.