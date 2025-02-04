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Posted 4 февраля, 13:44

Published 4 февраля, 13:44

Modified 4 февраля, 13:46

Updated 4 февраля, 13:46

В белгородском пансионате нарушения привели к массовой дизентерии

Нарушения норм: почему в Белгороде пенсионеры попали из пансионата в больницы

4 февраля 2025, 13:44
Фото: Изображение Midjourney.

В белгородском пансионате нарушения привели к массовой дизентерии

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Эксклюзив
Роспотребнадзор закончил проверку дома престарелых в Белгороде, в котором 29 человек заболели дизентерией. Какие нарушения выявили?

В январе 29 пожилых людей попали в больницу из пансионата для пенсионеров в Белгороде «Заботливые люди». Управление Роспотребнадзора по Белгородской области с 22 января проводило проверку. Редакция Бел.Ру узнала о её результатах у ведомства.

Как оказалось, в доме престарелых не соблюдали режимы дезинфекционной обработки твёрдого и мягкого инвентаря, инструкции для соответствующих средств, инвентаря отсутствовали, как и графики текущих и генеральных уборок. В «Заботливых людях» не соблюдали требования по стирке и обработке постельного белья и личных вещей постояльцев, мусор вовремя не вывозился, влажная уборка помещений тоже не проводилась, как это необходимо.

Также специалисты обнаружили нарушения в организации питания: соответствующей документации нет, журналов поступления и расходования продуктов, сырой и готовой продукции, меню и технологических карт.

Штат в доме престарелых не был укомплектован полностью, что не позволяло обеспечить качественный уход за постояльцами с ограниченной мобильностью.

Всё это привело к тому, что при заносе инфекции в учреждение, оно смогло беспрепятственно распространиться.

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#Алёна Мальцева#Роспотребнадзор#Пенсионеры#Эксклюзив#Белгород#Пансионат#Дизентерия
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