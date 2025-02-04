Нарушения норм: почему в Белгороде пенсионеры попали из пансионата в больницы

Как оказалось, в доме престарелых не соблюдали режимы дезинфекционной обработки твёрдого и мягкого инвентаря, инструкции для соответствующих средств, инвентаря отсутствовали, как и графики текущих и генеральных уборок. В «Заботливых людях» не соблюдали требования по стирке и обработке постельного белья и личных вещей постояльцев, мусор вовремя не вывозился, влажная уборка помещений тоже не проводилась, как это необходимо.