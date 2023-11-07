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Строительство

Антимонопольщики нашли нарушение в закупке по детской областной больнице в Белгороде

7 ноября 2023, 09:37
Фото: 1MI
Строительство

ФАС указала белгородскому УКС на нарушения в закупке по больнице

Белгородское УФАС пресекло нарушение в закупке на выполнение работ по разработке проектной документации, говорится в сообщении ведомства. Поводом стала жалоба от предпринимателя на действия заказчика в лице управления капитального строительства региона.
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УФАС

Белгородские антимонопольщики пресекли нарушение в закупке на выполнение работ по разработке проектной документации. Жалобу на УКС Белгородской области направил индивидуальный предприниматель.

УФАС рассмотрело обращение по поводу действий заказчика в лице управления капитального строительства региона при проведении открытого конкурса в электронной форме на на выполнение проектных работ по строительству корпуса №3 на базе детской областной клинической больницы.

Как пояснили в антимонопольной службе, заказчик неправомерно не установил требования к участникам закупки. В ведомстве жалобу признали обоснованной. Теперь УКС должно внести изменения в извещение.

Напомним, в детской областной больнице должны построить третий корпус на 122 места. Начальная цена контракта на выполнение проектных работ — 12,35 млн рублей. В планах — построить лечебный, диагностический и лечебно-диагностический корпуса. Завершить работы необходимо до 11 декабря 2023 года.

В детской больнице в Белгороде построят третий корпус на 122 места
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#Белгородская область#Медицина#УФАС#Новости Белгорода#Детская больница#Белгород#Наталья Корявых#УКС
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