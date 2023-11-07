Антимонопольщики нашли нарушение в закупке по детской областной больнице в Белгороде

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Белгородские антимонопольщики пресекли нарушение в закупке на выполнение работ по разработке проектной документации. Жалобу на УКС Белгородской области направил индивидуальный предприниматель.
УФАС рассмотрело обращение по поводу действий заказчика в лице управления капитального строительства региона при проведении открытого конкурса в электронной форме на на выполнение проектных работ по строительству корпуса №3 на базе детской областной клинической больницы.
Как пояснили в антимонопольной службе, заказчик неправомерно не установил требования к участникам закупки. В ведомстве жалобу признали обоснованной. Теперь УКС должно внести изменения в извещение.
Напомним, в детской областной больнице должны построить третий корпус на 122 места. Начальная цена контракта на выполнение проектных работ — 12,35 млн рублей. В планах — построить лечебный, диагностический и лечебно-диагностический корпуса. Завершить работы необходимо до 11 декабря 2023 года.