Дети из Шебекино попали в больницу в Ессентуках

Семеро детей из Шебекино попали в больницу в Ессентуках с симптомами отравления. Накануне они почувствовали себя плохо: у них поднялась температура и появились признаки интоксикации. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей. Причин для беспокойства нет, заявил мэр города Владимир Крутников.