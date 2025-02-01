Дети из Шебекино попали в больницу в Ессентуках

Posted 1 февраля, 15:30
Published 1 февраля, 15:30
Modified 1 февраля, 15:33
Updated 1 февраля, 15:33
Семеро детей из Шебекино попали в больницу в Ессентуках с симптомами отравления. Накануне они почувствовали себя плохо: у них поднялась температура и появились признаки интоксикации. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей. Причин для беспокойства нет, заявил мэр города Владимир Крутников.
Подключены главные врачи детской и инфекционной больниц. Специалисты вместе с тренерами анализируют, что могло вызвать отравление, включая покупки детей в магазинах. При этом от других отдыхающих санатория, питающихся в той же столовой, жалоб не поступало.
В местах пребывания детей провели санитарную обработку и генеральную уборку. Ситуация находится на контроле, оперштаб готов реагировать на любые изменения. Родители и сопровождающие постоянно на связи с медиками.
Губернатор Вячеслав Гладков связался по ситуации с главой Ставрополья Владимиром Владимировым.