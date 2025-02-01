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Posted 1 февраля, 15:30

Published 1 февраля, 15:30

Modified 1 февраля, 15:33

Updated 1 февраля, 15:33

Дети из Шебекино попали в больницу в Ессентуках

Дети из Шебекино попали в больницу в Ессентуках

1 февраля 2025, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
У семерых бел городских детей симптомы отравления.

Семеро детей из Шебекино попали в больницу в Ессентуках с симптомами отравления. Накануне они почувствовали себя плохо: у них поднялась температура и появились признаки интоксикации. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей. Причин для беспокойства нет, заявил мэр города Владимир Крутников.

Подключены главные врачи детской и инфекционной больниц. Специалисты вместе с тренерами анализируют, что могло вызвать отравление, включая покупки детей в магазинах. При этом от других отдыхающих санатория, питающихся в той же столовой, жалоб не поступало.

В местах пребывания детей провели санитарную обработку и генеральную уборку. Ситуация находится на контроле, оперштаб готов реагировать на любые изменения. Родители и сопровождающие постоянно на связи с медиками.

Губернатор Вячеслав Гладков связался по ситуации с главой Ставрополья Владимиром Владимировым.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Отравление#Дети из Шебекино
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