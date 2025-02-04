Больше 250 белгородцев с гриппом и ОРВИ попали в больницы, чаще всего это дети

Posted 4 февраля, 13:51
Published 4 февраля, 13:51
Modified 4 февраля, 13:53
Updated 4 февраля, 13:53
На 40% за неделю больше зафиксировали случаев острых респираторно-вирусных инфекций и гриппа в Белгородской области. Сейчас в регионе 10,7 тыс. заражённых, однако на 10 тыс. населения болеющих чуть больше 71, что ниже эпидпорога недели. Однако «рост идёт стремительно», считает представитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева.
На третьей календарной неделе зафиксировали 5,5 тыс. случаев заболеваний, на четвёртой — 7,5 тыс., а уже на пятой — 10,7 тыс. Темп прироста с первой полноценной рабочей недели составил почти 83%. Больший рост заболеваемости среди детей, а особенно школьников, из-за постоянного контакта в учебных организациях.
Число госпитализированных увеличилось за пятую неделю относительно третьей недели на 76%, сейчас в больницах находятся 264 человека, инфицированных ОРВИ и гриппом, чаще всего это дети до 14 лет.