Больше 250 белгородцев с гриппом и ОРВИ попали в больницы, чаще всего это дети

На 40% за неделю больше зафиксировали случаев острых респираторно-вирусных инфекций и гриппа в Белгородской области. Сейчас в регионе 10,7 тыс. заражённых, однако на 10 тыс. населения болеющих чуть больше 71, что ниже эпидпорога недели. Однако «рост идёт стремительно», считает представитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева.