Заведующую белгородской лабораторией судили за подкуп члена комиссии по закупкам

Posted 12 ноября, 14:05
Published 12 ноября, 14:05
Modified 12 ноября, 14:05
Updated 12 ноября, 14:05
В 2021 году заведующая получила 200 тысяч рублей от гендиректора организации, которая участвовала в закупках товаров для лаборатории. Это была цена за то, чтобы она предоставила информацию о предстоящей закупке и помогла без проблем товар от организации принять.
Обман раскрылся, 43-летнюю белгородку обвинили в совершении тяжкого преступления — подкупе работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ).
Злоумышленнице назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года. У неё также будет испытательный срок на один год. Приговор ещё не вступил в законную силу.