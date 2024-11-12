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Posted 12 ноября, 14:05

Published 12 ноября, 14:05

Modified 12 ноября, 14:05

Updated 12 ноября, 14:05

Подсудимой назначили условный срок

Заведующую белгородской лабораторией судили за подкуп члена комиссии по закупкам

12 ноября 2024, 14:05
Фото: 1MI. Подсудимой назначили условный срок
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Уголовное дело
Заведующая клинико-диагностической лабораторией Губкинской центральной районной больницы оказалась под следствием за подкуп работника контрактной службы. Она «сотрудничала» с одной из коммерческих организаций и таким образом хотела ей помочь, сообщили в прокуратуре.

В 2021 году заведующая получила 200 тысяч рублей от гендиректора организации, которая участвовала в закупках товаров для лаборатории. Это была цена за то, чтобы она предоставила информацию о предстоящей закупке и помогла без проблем товар от организации принять.

Обман раскрылся, 43-летнюю белгородку обвинили в совершении тяжкого преступления — подкупе работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ).

Злоумышленнице назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года. У неё также будет испытательный срок на один год. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Здравоохранение#Уголовное дело#Губкинский городской округ#Наказание#Суд#Белгород#Подкуп
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