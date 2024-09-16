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Posted 16 сентября, 17:06

Published 16 сентября, 17:06

Modified 16 сентября, 17:06

Updated 16 сентября, 17:06

Питбайки теперь попадают не только в сводки ДТП, но и в криминальные

Белгородец поссорился с девушкой и несколько раз переехал её на питбайке

16 сентября 2024, 17:06
Фото: 1MI
Питбайки теперь попадают не только в сводки ДТП, но и в криминальные
Сюжет
Уголовное дело
В июле 2024 года в Новооскольском округе произошёл инцидент, в ходе которого подсудимый несколько раз наехал на потерпевшую питбайком. Новооскольца осудили, рассказали в прокуратуре Белгородской области.

Инцидент произошёл в Новооскольском округе в июле 2024 года. Подсудимый и потерпевшая начали ругаться, из-за чего мужчина решил несколько раз наехать на потерпевшую питбайком. Девушка пострадала, её травмы определили как вред здоровью средней тяжести.

Прокуратура Новооскольского горокруга поддержала обвинение против местного жителя за причинение вреда здоровью средней тяжести с использованием предмета в качестве оружия (ст. 112 УК РФ).

Суд согласился с позицией прокуратуры и назначил подсудимому ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев. Приговор суда уже вступил в силу. А питбайк конфисковали и передали государству.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Новый Оскол#Уголовное дело#Суд#Белгород#Питбайк
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