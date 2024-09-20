Вынесен приговор по громкому убийству на территории белгородского с/х кооператива

Posted 20 сентября, 13:19
Published 20 сентября, 13:19
Modified 20 сентября, 13:21
Updated 20 сентября, 13:21
Белгородский областной суд признал жителя Новооскольского округа виновным в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к лишению свободы на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После ему также ограничат свободу сроком на два года.
До августа 2021 года осуждённый руководил одним из сельскохозяйственных производственных кооперативов. Тот обанкротился, его выставили на конкурс.
Уже 15 марта 2024 новые собственники и конкурсный управляющий приехали на территорию кооператива, чтобы решить вопрос о передаче имущества. Но осуждённый вооружился своим гладкоствольным ружьём и несколько раз в них выстрелил. Двое мужчин скончались на месте, ещё двум удалось скрыться.