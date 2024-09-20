Вынесен приговор по громкому убийству на территории белгородского с/х кооператива

Белгородский областной суд признал жителя Новооскольского округа виновным в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к лишению свободы на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После ему также ограничат свободу сроком на два года.