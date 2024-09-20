bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 13:19

Published 20 сентября, 13:19

Modified 20 сентября, 13:21

Updated 20 сентября, 13:21

Убиты два человека, ещё двоим удалось сбежать

Вынесен приговор по громкому убийству на территории белгородского с/х кооператива

20 сентября 2024, 13:19
Фото: 1MI
Убиты два человека, ещё двоим удалось сбежать

Экс-главу сельхозкооператива в Белгородской области приговорили к тюрьме

Сюжет
Убийство
Белгородский областной суд вынес обвинительный приговор жителю Новооскольского округа за совершение тяжкого преступления с использованием оружия, сообщили в СУ СК по Белгородской области. Мужчина получил 18 лет колонии за убийство, но и это ещё не всё.

Белгородский областной суд признал жителя Новооскольского округа виновным в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к лишению свободы на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После ему также ограничат свободу сроком на два года.

До августа 2021 года осуждённый руководил одним из сельскохозяйственных производственных кооперативов. Тот обанкротился, его выставили на конкурс.

Уже 15 марта 2024 новые собственники и конкурсный управляющий приехали на территорию кооператива, чтобы решить вопрос о передаче имущества. Но осуждённый вооружился своим гладкоствольным ружьём и несколько раз в них выстрелил. Двое мужчин скончались на месте, ещё двум удалось скрыться.

Бывший руководитель белгородского сельхозкооператива застрелил новых собственников
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец стал посредником в передаче взяток врачу и забирал себе процент от выручкиБелгородский СК не расследует дело, связанное с военкором ГТРК КоробовымБелгородец поссорился с девушкой и несколько раз переехал её на питбайке
#Валерия Колесникова#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Уголовное дело#Суд#Преступления#Покушение#Белгород#Сельхозкооператив#Новооскольский горокруг
Подпишитесь
Популярное