Заведующая белгородского детсада получила сотни тысяч зарплаты за «мёртвых душ»

Заведующая издавала и оформляла фиктивные приказы о приёме на работу, трудовые договоры и табели учёта рабочего времени, как выяснило следствие, «мёртвых душ». Работники, о которых говорится в документации, фактически в детском саду не работали, но зарплату за них кто-то всё-таки получал.