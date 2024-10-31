Заведующая белгородского детсада получила сотни тысяч зарплаты за «мёртвых душ»

Posted 31 октября, 09:49
Published 31 октября, 09:49
Modified 31 октября, 09:51
Updated 31 октября, 09:51
Заведующая издавала и оформляла фиктивные приказы о приёме на работу, трудовые договоры и табели учёта рабочего времени, как выяснило следствие, «мёртвых душ». Работники, о которых говорится в документации, фактически в детском саду не работали, но зарплату за них кто-то всё-таки получал.
Нетрудно догадаться, что это было дело рук самой руководительницы. Таким путём злоумышленница смогла похитить более 437 тысяч рублей, а деньги потратила на свои личные нужды.
Прокуратура Борисовского района предъявила ей обвинения в двух эпизодах мошенничества, совершенного с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Дело направлено в суд.