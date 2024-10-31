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Posted 31 октября, 09:49

Published 31 октября, 09:49

Modified 31 октября, 09:51

Updated 31 октября, 09:51

Заведующая белгородского детсада получила сотни тысяч зарплаты за «мёртвых душ»

Заведующая белгородского детсада получила сотни тысяч зарплаты за «мёртвых душ»

31 октября 2024, 09:49
Фото: Татьяна Алексютина. 1MI.
Сюжет
Мошенничество
Местную жительницу Борисовского района обвиняют в двух эпизодах мошенничества. Она, занимая пост руководителя детского сада, смоглаукрасть более 400 тысяч рублей. Схемой поделились в прокуратуре, она оказалась не нова.

Заведующая издавала и оформляла фиктивные приказы о приёме на работу, трудовые договоры и табели учёта рабочего времени, как выяснило следствие, «мёртвых душ». Работники, о которых говорится в документации, фактически в детском саду не работали, но зарплату за них кто-то всё-таки получал.

Нетрудно догадаться, что это было дело рук самой руководительницы. Таким путём злоумышленница смогла похитить более 437 тысяч рублей, а деньги потратила на свои личные нужды.

Прокуратура Борисовского района предъявила ей обвинения в двух эпизодах мошенничества, совершенного с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Дело направлено в суд.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Прокуратура#Борисовка#Борисовский район#Суд#Детский сад
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