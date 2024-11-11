Белгородка необычным способом захотела отомстить бывшему мужу и теперь пойдёт под суд

По версии следствия, летом 2024 года 33-летняя жительница Белгородского района получила фотографии медицинских осмотров своего бывшего супруга от его матери. Спустя несколько недель белгородка решила навредить мужчине, поэтому через Telegram отправила снимки его коллеге. Та, по задумке злоумышленницы, должна была показать фото директору их организации.