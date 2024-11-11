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Posted 11 ноября, 12:21

Published 11 ноября, 12:21

Modified 11 ноября, 12:21

Updated 11 ноября, 12:21

Женщина передала медицинские снимки бывшего мужа без его согласия

Белгородка необычным способом захотела отомстить бывшему мужу и теперь пойдёт под суд

11 ноября 2024, 12:21
Фото: 1MI. Женщина передала медицинские снимки бывшего мужа без его согласия

Белгородка поделилась медицинскими снимками бывшего мужа без его согласия

Сюжет
Суд
Женщина получила снимки от бывшей свекрови, а спустя пару недель решила подставить экс-супруга. Теперь в отношении белгородки возбудили уголовное дело, сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, летом 2024 года 33-летняя жительница Белгородского района получила фотографии медицинских осмотров своего бывшего супруга от его матери. Спустя несколько недель белгородка решила навредить мужчине, поэтому через Telegram отправила снимки его коллеге. Та, по задумке злоумышленницы, должна была показать фото директору их организации.

Женщину обвинили в совершении преступления по части 1 статьи 137 УК РФ («Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия»).

В настоящее время материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения.

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