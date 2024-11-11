Белгородка необычным способом захотела отомстить бывшему мужу и теперь пойдёт под суд

Posted 11 ноября, 12:21
Published 11 ноября, 12:21
Modified 11 ноября, 12:21
Updated 11 ноября, 12:21
По версии следствия, летом 2024 года 33-летняя жительница Белгородского района получила фотографии медицинских осмотров своего бывшего супруга от его матери. Спустя несколько недель белгородка решила навредить мужчине, поэтому через Telegram отправила снимки его коллеге. Та, по задумке злоумышленницы, должна была показать фото директору их организации.
Женщину обвинили в совершении преступления по части 1 статьи 137 УК РФ («Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия»).
В настоящее время материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения.