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Posted 29 января, 06:44

Published 29 января, 06:44

Modified 29 января, 06:46

Updated 29 января, 06:46

Старый смайлик на мосту в Белгороде

Нужно ещё подождать: что происходит с ремонтом моста со смайлами в Белгороде?

29 января 2025, 06:44
Фото: страница Валентина Демидова. Старый смайлик на мосту в Белгороде

Белгородцам сообщили, когда ремонт моста со смайлами завершат

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Новости Белгорода
Белгородцам раскрыли сроки ввода в эксплуатацию ремонтируемого моста со смайлами. На их окончание выделили полгода.

Некоторые белгородцы решили, что мост со смайлами уже ввели в эксплуатацию после ремонтных работ, поэтому его «конечное» состояние их удивило. Так, одна из жительниц поинтересовалась, почему мост до конца не доделали и почему под ним лежат кучи мусора.

Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что мост не обновили до конца, потому что ремонт ещё не закончен. Строительный мусор лежит под объектом по этой же причине.

«Работы выполняются в соответствии с муниципальным контрактом и будут завершены в первом полугодии текущего года», — объяснил градоначальник.

Добавим, что недопонимание жителя оправдано: сдать отремонтированный объект власти обещали ещё в конце 2024 года, однако к тому времени не все работы были выполнены.

Ранее жителям обещали, что на мост вернут популярные смайлики. В конце прошлого года их и правда установили на опорах освещения, однако предупредили, что их расположение могут поменять.

Всего на обновление моста выделили 53,8 млн рублей.

Ещё не всё? Расположение смайлов на известном мосту в Белгороде могут поменять
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#Александра Склярова#Город#Ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Мост смайлов#Валентин Демидов
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