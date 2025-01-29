Нужно ещё подождать: что происходит с ремонтом моста со смайлами в Белгороде?

Некоторые белгородцы решили, что мост со смайлами уже ввели в эксплуатацию после ремонтных работ, поэтому его «конечное» состояние их удивило. Так, одна из жительниц поинтересовалась, почему мост до конца не доделали и почему под ним лежат кучи мусора.