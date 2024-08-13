Власти Белгорода с третьего раза нашли того, кто отремонтирует мост со смайлами

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В Белгороде наконец-то приступят к ремонту знаменитого моста со смайликами. Власти смогли найти подрядчика только с третьей попытки.
Первый раз аукцион не состоялся, так как на него не было подано ни одной заявки. Второй тоже не увенчался успехом: была подана только одна заявка, но она не соответствовала требованиям. Сумма контракта в обоих случаях превышала 54,2 миллиона рублей.
В этот раз сумму увеличили до 54,6 миллиона, но найденный подрядчик согласился выполнить работы за 53,8 миллиона рублей.
Он должен будет частично заменить секции перильных ограждений, отремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части, лестничные сходы, реконструировать покрытия пешеходной зоны, очистить всё от коррозии, покрасить, установить архитектурную подсветку и выполнить другие работы.
Напомним, что мост на рынке «Салют» начал разрушаться ещё в прошлом году. Местные жители обеспокоились состоянием конструкции, но власти сказали, что ремонтировать её будут нескоро.