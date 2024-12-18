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Posted 18 декабря, 14:42

Published 18 декабря, 14:42

Modified 18 декабря, 14:42

Updated 18 декабря, 14:42

Ремонт моста со смайлами в Белгороде

«Здесь работают реалисты»: успеют ли в Белгороде отремонтировать мост со смайлами?

18 декабря 2024, 14:42
Фото: Telegram-канал «Епанчинцев». Ремонт моста со смайлами в Белгороде

У белгородцев появились сомнения насчёт сроков сдачи отремонтированного моста

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Новости Белгорода
Готовый мост со смайликами белгородцы могут не увидеть до наступления 2025 года? Много сомнений возникает вокруг сроков окончания капитального ремонта. Объект обещали сдать до Нового года, но, кажется, это лишь фантазии.

Работы на мосту начались в третьем квартале 2024 года, в сентябре, а завершиться должны в четвёртом. В конце октября журналистка Бел.Ру сходила на объект, темпы ремонта её тогда не впечатлили. Да и сами власти заявляли, что выполнены они только на 10%. Уже тогда возник вопрос — успеют ли мост сдать к Новому году?

К середине ноября, по словам чиновников, закончили уже 50% работ. Недавно уполномоченный по правам предпринимателей Белгородской области Владислав Епанчинцев повторно посетил место и отметил «гигантский прогресс». И внезапно заклеенный срок сдачи ремонта.

«Прошло всего-то два месяца, а прогресс прямо-таки гигантский. Уже почти закончили готовить металлический каркас под ступеньки! Срок сдачи, с одной стороны, не изменился — всё тот же четвёртый квартал 2024 года. А с другой стороны кто-то его просто заклеил. Видимо, на этой стороне моста работают реалисты. А представляете, что будет, когда эти деятели начнут чинить Новый мост?», — написал он в своём Telegram-канале.

Подрядчика для выполнения ремонтных работ на любимой белгородцами достопримечательности удалось найти только с третьей попытки. Для этого пришлось увеличить сумму контракта до 54,6 миллиона.

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#Валерия Колесникова#Город#Ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Владислав Епанчинцев#Мост со смайлами
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