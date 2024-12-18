«Здесь работают реалисты»: успеют ли в Белгороде отремонтировать мост со смайлами?

Posted 18 декабря, 14:42
Published 18 декабря, 14:42
Modified 18 декабря, 14:42
Updated 18 декабря, 14:42
Работы на мосту начались в третьем квартале 2024 года, в сентябре, а завершиться должны в четвёртом. В конце октября журналистка Бел.Ру сходила на объект, темпы ремонта её тогда не впечатлили. Да и сами власти заявляли, что выполнены они только на 10%. Уже тогда возник вопрос — успеют ли мост сдать к Новому году?
К середине ноября, по словам чиновников, закончили уже 50% работ. Недавно уполномоченный по правам предпринимателей Белгородской области Владислав Епанчинцев повторно посетил место и отметил «гигантский прогресс». И внезапно заклеенный срок сдачи ремонта.
«Прошло всего-то два месяца, а прогресс прямо-таки гигантский. Уже почти закончили готовить металлический каркас под ступеньки! Срок сдачи, с одной стороны, не изменился — всё тот же четвёртый квартал 2024 года. А с другой стороны кто-то его просто заклеил. Видимо, на этой стороне моста работают реалисты. А представляете, что будет, когда эти деятели начнут чинить Новый мост?», — написал он в своём Telegram-канале.
Подрядчика для выполнения ремонтных работ на любимой белгородцами достопримечательности удалось найти только с третьей попытки. Для этого пришлось увеличить сумму контракта до 54,6 миллиона.