«Здесь работают реалисты»: успеют ли в Белгороде отремонтировать мост со смайлами?

Работы на мосту начались в третьем квартале 2024 года, в сентябре, а завершиться должны в четвёртом. В конце октября журналистка Бел.Ру сходила на объект, темпы ремонта её тогда не впечатлили. Да и сами власти заявляли, что выполнены они только на 10%. Уже тогда возник вопрос — успеют ли мост сдать к Новому году?