«Лица» вместо фонарей: как изменился знаменитый мост со смайлами в Белгороде?

Posted 28 декабря, 10:26
Published 28 декабря, 10:26
Modified 28 декабря, 20:59
Updated 28 декабря, 20:59
Ограждение на мосту оказалось похожим на прежнее, а вот на месте фонарей решили разместить длинные опоры, на которых и установили популярные смайлики. Теперь «эмоции» находятся выше пешеходов, поэтому их «лица» смотрят вниз.
Насколько белгородцам окажется просто их рассмотреть, непонятно. Также неизвестно, являются ли смайлы фонарями или рядом с ними установят отдельные источники света.
Отметим, что ремонтные работы на объекте ещё не завершены. Когда обновлённый мост откроют, ещё не сообщалось.