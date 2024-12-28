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Posted 28 декабря, 10:26

Published 28 декабря, 10:26

Modified 28 декабря, 20:59

Updated 28 декабря, 20:59

Мост со смайлами после ремонта

«Лица» вместо фонарей: как изменился знаменитый мост со смайлами в Белгороде?

28 декабря 2024, 10:26
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1». Мост со смайлами после ремонта

Белгородцам показали, как знаменитый мост со смайлами изменился после ремонта

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцы посетили мост со смайлами, расположенный возле рынка «Салют», и показали, как в ходе капитального ремонта конструкцию видоизменили. Фотографии до и после опубликовали в Telegram-канале «Белгород № 1».

Ограждение на мосту оказалось похожим на прежнее, а вот на месте фонарей решили разместить длинные опоры, на которых и установили популярные смайлики. Теперь «эмоции» находятся выше пешеходов, поэтому их «лица» смотрят вниз.

Насколько белгородцам окажется просто их рассмотреть, непонятно. Также неизвестно, являются ли смайлы фонарями или рядом с ними установят отдельные источники света.

Отметим, что ремонтные работы на объекте ещё не завершены. Когда обновлённый мост откроют, ещё не сообщалось.

Мост со смайлами до ремонта
Мост со смайлами после ремонта
Мост со смайлами до ремонта. Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
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#Александра Склярова#Город#Опросы#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Мост со смайлами#Смайлы
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