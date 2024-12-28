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Posted 28 декабря, 13:45

Published 28 декабря, 13:45

Modified 28 декабря, 13:45

Updated 28 декабря, 13:45

Смайлы на мосту

Ещё не всё? Расположение смайлов на известном мосту в Белгороде могут поменять

28 декабря 2024, 13:45
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1». Смайлы на мосту

В мэрии прокомментировали расположение смайлов на известном мосту в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
Администрация Белгорода объяснила, что расположение смайлов ещё не окончательное — все изменения будут в дальнейшем обсуждать с художниками.

Ранее белгородцы заметили смайлы на мосту возле «Салюта». После ремонта «лица» установили на месте фонарей, поэтому теперь смайлики смотрят на пешеходов сверху вниз.

Однако чуть позже публикации медиа и СМИ прокомментировали в мэрии Белгорода. Они объяснили, что ремонтные работы на мосту ещё не завершены.

«Мост смайлов ещё не закончен. Основную „галерею смайлов“ в планах обсуждать с художниками, её восстановят. Рисовать будут после этого и весной, когда погода позволит», — дали ответ Telegram-каналу «Белгород № 1» в администрации.

Напомним, что большая часть ремонтных работ на мосту со смайлами уже выполнена, однако точный срок его ввода в эксплуатацию пока не известен.

«Лица» вместо фонарей: как изменился знаменитый мост со смайлами в Белгороде?
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Мост со смайлами
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