Ещё не всё? Расположение смайлов на известном мосту в Белгороде могут поменять

Posted 28 декабря, 13:45
Published 28 декабря, 13:45
Modified 28 декабря, 13:45
Updated 28 декабря, 13:45
Ранее белгородцы заметили смайлы на мосту возле «Салюта». После ремонта «лица» установили на месте фонарей, поэтому теперь смайлики смотрят на пешеходов сверху вниз.
Однако чуть позже публикации медиа и СМИ прокомментировали в мэрии Белгорода. Они объяснили, что ремонтные работы на мосту ещё не завершены.
«Мост смайлов ещё не закончен. Основную „галерею смайлов“ в планах обсуждать с художниками, её восстановят. Рисовать будут после этого и весной, когда погода позволит», — дали ответ Telegram-каналу «Белгород № 1» в администрации.
Напомним, что большая часть ремонтных работ на мосту со смайлами уже выполнена, однако точный срок его ввода в эксплуатацию пока не известен.