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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Смайлы на мосту в Белгороде

Останутся ли смайлы на знаменитом мосту в Белгороде после капремонта?

26 августа 2024, 13:04
Фото: страница Валентина Демидова
Смайлы на мосту в Белгороде

В Белгороде приступают к капремонту моста со смайлами

Знаменитый мост со смайлами в Белгороде требует ремонта. Подрядчика для этого нашли, и вскоре тот приступит к ремонтным работам. Но останутся ли «улыбки», сделавшие мост популярным, на прежнем месте? На этот вопрос ответили в городской администрации.

Уже на этой неделе подрядчик приступит к подготовительным и демонтажным работам на мосту со смайлами на рынке «Салют» в Белгороде. Всего рабочие обновят бетонные несущие конструкции, ограждения, покрытия и наружное освещение. При этом смайлы останутся на объекте и после капремонта.

«Галерея улыбок останется на мосту и после ремонта. Подключим к работе архитекторов, художников, журналистов. Более подробно о том, как мы будем реализовывать творческую составляющую проекта, расскажу отдельно», — отметил Валентин Демидов.

Из-за проведения работ движение по мосту могут временно закрыть в сентябре или октябре. О точных сроках власти сообщат позже.

Отметим, что мост со смайлами ремонтируют впервые после его возведения. Достопримечательностью он стал, когда художник нарисовал на ограждениях первые смайлы. Такую инициативу позже поддержали и другие художники.

Разрушаться мост со смайлами стал около года назад. Найти подрядчика для его ремонта какое-то время не могли, однако теперь проблема решилась: объект отремонтируют за 53,8 миллиона рублей.

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#Александра Склярова#Город#Капремонт#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Мост со смайлами
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