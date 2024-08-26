Останутся ли смайлы на знаменитом мосту в Белгороде после капремонта?

Уже на этой неделе подрядчик приступит к подготовительным и демонтажным работам на мосту со смайлами на рынке «Салют» в Белгороде. Всего рабочие обновят бетонные несущие конструкции, ограждения, покрытия и наружное освещение. При этом смайлы останутся на объекте и после капремонта.