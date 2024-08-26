Останутся ли смайлы на знаменитом мосту в Белгороде после капремонта?

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Уже на этой неделе подрядчик приступит к подготовительным и демонтажным работам на мосту со смайлами на рынке «Салют» в Белгороде. Всего рабочие обновят бетонные несущие конструкции, ограждения, покрытия и наружное освещение. При этом смайлы останутся на объекте и после капремонта.
«Галерея улыбок останется на мосту и после ремонта. Подключим к работе архитекторов, художников, журналистов. Более подробно о том, как мы будем реализовывать творческую составляющую проекта, расскажу отдельно», — отметил Валентин Демидов.
Из-за проведения работ движение по мосту могут временно закрыть в сентябре или октябре. О точных сроках власти сообщат позже.
Отметим, что мост со смайлами ремонтируют впервые после его возведения. Достопримечательностью он стал, когда художник нарисовал на ограждениях первые смайлы. Такую инициативу позже поддержали и другие художники.
Разрушаться мост со смайлами стал около года назад. Найти подрядчика для его ремонта какое-то время не могли, однако теперь проблема решилась: объект отремонтируют за 53,8 миллиона рублей.