Успеют ли мост со смайлами сделать к Новому году? Пока темпы работ не впечатляют

Posted 30 октября, 07:28
Published 30 октября, 07:28
Modified 30 октября, 07:30
Updated 30 октября, 07:30
29 октября мэр Белгорода Валентин Демидов побывал на месте реконструкции моста со смайлами. Редакция Бел.Ру тоже решила проверить работы. Как рассказал градоначальник, путепровод отремонтирован на 10%. С момента возведения моста его ни разу не обновляли.
В городской администрации обещали сохранить изюминку моста — смайлики, которые нарисовали жители Белгорода. Напомним, что первые жёлтые рожицы появились на перилах в 2013 году. Белгородский художник хотел впечатлить будущую жену и украсил конструкцию эмодзи.
Этим вдохновились и другие авторы. Десятки художников нарисовали свои версии жёлтых улыбок и не только улыбок. Сейчас власти хотят привлечь молодых художников из Белгорода для восстановления забавных физиономий. Постараются и пригласить «отца-основателя» этой задумки.
Уполномоченный по правам бизнеса Белгородской области Влад Епанчинцев в своём Telegram-канале писал, что вечерами по мосту ходят люди. Ограждение не закрывает проход полностью. Журналистка Бел.Ру в этом убедилась. Подняться на сооружение можно без особых проблем. Ступеней и части заборов по краю моста больше нет, так что это может быть опасным приключением. Но днём людей там замечено не было.
По данным мэра, сейчас специалисты обрабатывают балки пескоструем, опоры отчищают от старого, частично разрушенного бетона. Со стороны Харьковской улицы можно увидеть, что строители залили частично новый бетон. Финального покрытия сейчас тут нет, а со стороны Харгоры ещё остался старый асфальт.
Оценить, насколько реально тут сделано уже 10% от всех работ, — сложно. Но выглядит мост так, будто ничего, кроме пропажи части перил и лестниц, не случилось. Конструкция под мостом всё ещё с оранжевым из-за ржавчины оттенком. Сама конструкция пугает трещинами и сколами.
Да, согласно паспорту объекта, работы начались в третьем квартале, а завершатся в четвёртом. До его конца осталось два месяца.
Во время ремонта вход на мост попытались перекрыть. Путь обхода один — через несколько железных дорог. На ограждении под мостом, рядом с рынком, таблички с просьбой не ставить машины под конструкцию на время ремонта из-за вероятности падения объектов на автомобили. Заканчивается объявление фразой: «И хорошее настроение будет и у вас, и у нас».
Граффити на одной из опор со стороны Харьковской улицы пока что осталось, но, вероятно, во время ремонта его закрасят. Отметить можно и обрезки сигнальной ленты на местах оставшихся перил путепровода. Ветер развивает красные полоски, и выглядит это как декоративные флажки.
Напомним, что восстановление моста со смайлами обошлось мэрии в 54 млн рублей. Согласно паспорту объекта, контракт с администрацией подписало ООО «Опора», зарегистрированное в Омске. По информации сервиса проверки контрагентов «Чекко», для семилетней компании это первая государственная закупка. «Опора» предложила белгородским властям выполнить работы за 53,8 млн рублей.
Напомним, что данную закупку управление капитального строительства городской администрации выкладывало целых три раза. Цену контракта увеличивали с каждой закупкой, но найти подрядчика удалось только с третьей попытки.
Первый аукцион даже не начали из-за отсутствия заявок, на второй заявка от одной фирмы была, но она не подошла по требованиям. Последнее предложение администрации было 54,6 млн рублей, подрядчик же вынес на торги предложение на 800 тыс. меньше — 53,8 млн рублей.
Уже на Новый год белгородцев должен порадовать обновлённый путепровод. Специалисты усилят опоры, сделают новое покрытие, а изюминку — смайлы — подчеркнут новой архитектурно-художественной подсветкой. Обновят лестницы, пандусы, спуски. Для маломобильных граждан сделают специальное покрытие и подъёмник.
Успеют ли к Новому году?