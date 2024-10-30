Успеют ли мост со смайлами сделать к Новому году? Пока темпы работ не впечатляют

Уполномоченный по правам бизнеса Белгородской области Влад Епанчинцев в своём Telegram-канале писал, что вечерами по мосту ходят люди. Ограждение не закрывает проход полностью. Журналистка Бел.Ру в этом убедилась. Подняться на сооружение можно без особых проблем. Ступеней и части заборов по краю моста больше нет, так что это может быть опасным приключением. Но днём людей там замечено не было.