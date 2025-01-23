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Posted 23 января, 14:57

Published 23 января, 14:57

Modified 23 января, 14:59

Updated 23 января, 14:59

В Белгородской области запретили ввоз продукции животноводства из ЕС из-за ящура

Ящур через Украину дошёл до Германии: как защищается Россия?

23 января 2025, 14:57
Фото: 1MI.

В Белгородской области запретили ввоз продукции животноводства из ЕС из-за ящура

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Эксклюзив
С 20 января Россия ввела запрет на ввоз и транзит животноводческой продукции с территории Евросоюза. Повлияло ли это на жизнь белгородцев?

Решение о запрете обусловлено угрозой распространения ящура и направлено на профилактические меры. Информацию об этом предоставил Россельхознадзор.

По мнению ведомства, действия, предпринимаемые Еврокомиссией в ответ на введённые ограничения на перемещение продукции животноводства, являются недостаточными. Запрет затронул всех животных, подверженных риску ящура, а также продукцию, находящуюся под контролем ветеринарного надзора.

Журналисты Бел.Ру выяснили, как это коснулось Белгородской области. В региональном управлении Россельхознадзора нам сообщили, что в область из стран ЕС импортируются только кормовые добавки, ежегодный объём которых в среднем не превышает 1,2 тысячи тонн.

В ведомстве добавили, что в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации определён список запрещённой к импорту сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ряда стран. К этим странам относятся США, государства-члены Европейского Союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Северная Ирландия и Новая Зеландия.

Запрет действует до 31 декабря 2026 года. Однако о какой продукции идёт речь, в ведомстве подробно не рассказали.

Напомним, правительство России внесло изменения в таможенные пошлины на товары из ряда зарубежных стран, включая Соединённые Штаты, страны Европейского союза, Японию и Южную Корею.

Поправки привели к увеличению стоимости на определённые категории импортных товаров, в частности, на аккумуляторы, спортивное и охотничье оружие. Однако наиболее существенные изменения коснулись широкого спектра товаров повседневного спроса, используемых российскими семьями.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Россельхознадзор#Запрет#Продукция#Эксклюзив#Сельское хозяйство#Импорт#Животноводство#Евросоюз#Белгород#Ветеринарный надзор
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