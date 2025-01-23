Ящур через Украину дошёл до Германии: как защищается Россия?

Журналисты Бел.Ру выяснили, как это коснулось Белгородской области. В региональном управлении Россельхознадзора нам сообщили, что в область из стран ЕС импортируются только кормовые добавки, ежегодный объём которых в среднем не превышает 1,2 тысячи тонн.