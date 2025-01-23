Ящур через Украину дошёл до Германии: как защищается Россия?

Posted 23 января, 14:57
Published 23 января, 14:57
Modified 23 января, 14:59
Updated 23 января, 14:59
Решение о запрете обусловлено угрозой распространения ящура и направлено на профилактические меры. Информацию об этом предоставил Россельхознадзор.
По мнению ведомства, действия, предпринимаемые Еврокомиссией в ответ на введённые ограничения на перемещение продукции животноводства, являются недостаточными. Запрет затронул всех животных, подверженных риску ящура, а также продукцию, находящуюся под контролем ветеринарного надзора.
Журналисты Бел.Ру выяснили, как это коснулось Белгородской области. В региональном управлении Россельхознадзора нам сообщили, что в область из стран ЕС импортируются только кормовые добавки, ежегодный объём которых в среднем не превышает 1,2 тысячи тонн.
В ведомстве добавили, что в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации определён список запрещённой к импорту сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ряда стран. К этим странам относятся США, государства-члены Европейского Союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Северная Ирландия и Новая Зеландия.
Запрет действует до 31 декабря 2026 года. Однако о какой продукции идёт речь, в ведомстве подробно не рассказали.
Напомним, правительство России внесло изменения в таможенные пошлины на товары из ряда зарубежных стран, включая Соединённые Штаты, страны Европейского союза, Японию и Южную Корею.
Поправки привели к увеличению стоимости на определённые категории импортных товаров, в частности, на аккумуляторы, спортивное и охотничье оружие. Однако наиболее существенные изменения коснулись широкого спектра товаров повседневного спроса, используемых российскими семьями.