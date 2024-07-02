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СК не стал возбуждать уголовное дело после смерти белгородского волонтёра в СИЗО
2 июля, 13:09
В Евросоюзе высказались о смерти белгородского волонтёра в СИЗО
10 апреля, 14:15
«Медийная война» и планы армии: когда закончится спецоперация на Украине?
19 января, 12:37
2022
Санкции против экс-губернатора и необычный обломок обсуждали белгородцы 10 марта
10 марта 2022, 16:00
2021
Статистические сведения по целям миграции населения
24 марта 2021, 06:34

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