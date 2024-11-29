Из магазинов пропала продукция «Дальние Дали» от «Агро-Белогорья». Что произошло?

Posted 29 ноября, 09:43
Published 29 ноября, 09:43
Modified 29 ноября, 09:53
Updated 29 ноября, 09:53
В ноябре в редакцию Бел.Ру обратились жители Белгорода и сообщили, что в фирменных магазинах «Агро-Белогорья» пропала продукция, фасованная в контейнеры, и что якобы это произошло из-за пожара на линии фасовки.
Мы обратились в агрохолдинг за комментарием. В ответе на запрос нам информацию подтвердили. Фасовка продукции под торговой маркой «Дальние Дали» временно приостановлена. Причина — устранение последствий пожара на участке мясоперерабатывающего завода. Возник пожар из-за перепада напряжения в электросети.
Дату возобновления работы в «Агро-Белогорье» не назвали, но сообщили, что об этом сообщат дополнительно.
Напомним, в ноябре единственным владельцем белгородского агрохолдинга стала группа компаний «Русагро».