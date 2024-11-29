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Posted 29 ноября, 09:43

Published 29 ноября, 09:43

Modified 29 ноября, 09:53

Updated 29 ноября, 09:53

«Агро-Белогорье» приостановило фасовку продукции «Дальние Дали» из-за пожара

Из магазинов пропала продукция «Дальние Дали» от «Агро-Белогорья». Что произошло?

29 ноября 2024, 09:43
Фото: eda.yandex.ru.

«Агро-Белогорье» приостановило фасовку продукции «Дальние Дали» из-за пожара

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Эксклюзив
Пожар произошёл из-за перепада напряжения в электросети, сообщили в группе компаний в ответе на официальный запрос Бел.Ру. Дата возобновления работы пока не называется.

В ноябре в редакцию Бел.Ру обратились жители Белгорода и сообщили, что в фирменных магазинах «Агро-Белогорья» пропала продукция, фасованная в контейнеры, и что якобы это произошло из-за пожара на линии фасовки.

Мы обратились в агрохолдинг за комментарием. В ответе на запрос нам информацию подтвердили. Фасовка продукции под торговой маркой «Дальние Дали» временно приостановлена. Причина — устранение последствий пожара на участке мясоперерабатывающего завода. Возник пожар из-за перепада напряжения в электросети.

Дату возобновления работы в «Агро-Белогорье» не назвали, но сообщили, что об этом сообщат дополнительно.

Напомним, в ноябре единственным владельцем белгородского агрохолдинга стала группа компаний «Русагро».

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#Евгений Грицков#Экономика#Агро-Белогорье#Продукция#Эксклюзив#Дальние дали#Фасовка#Остановка производства
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