Продукция Белгородского свинокомплекса «Сибагро» появилась в сетях Центральной России

— Ранее пробовал продукцию «Сибагро» и остался в восторге. Долго не мог её найти в местных магазинах, и вот наконец-то она появилась. Я очень доволен, что теперь могу легко её купить рядом с домом, — поделился своим впечатлением покупатель Олег Маслов.