Продукция Белгородского свинокомплекса «Сибагро» появилась в сетях Центральной России

Posted 5 декабря, 09:53
Published 5 декабря, 09:53
Modified 5 декабря, 10:45
Updated 5 декабря, 10:45
Белгородский свинокомплекс — самое современное предприятие в холдинге. Ежегодно здесь выпускается 130 тыс. тонн мяса в живом весе, а суточная обвалка составляет 75 тонн.
Большая часть продукции реализуется в индустриальном куске, в то время как объём полуфабрикатов достигает 100 тонн в месяц, включая рёбрышки, купаты и котлеты. В стратегических планах компании обозначен рост выпуска мелкокусковой продукции и увеличение мощностей обвалки вдвое.
Перед тем как предложить свою продукцию столичным покупателям, мясокомбинат Белгородского свинокомплекса в очередной раз прошел производственные аудиты со стороны торговых сетей. В рамках проверок успешно оценена и сертифицирована система менеджмента безопасности пищевой продукции крупной международной независимой аудиторской компанией. Сотрудники Белгородского свинокомплекса постоянно работают над усовершенствованием производственных процессов и обеспечением безопасности.
— Старт в ЦФО начался с поставок в локальные торговые сети, а сегодня продукция «Сибагро» доступна в крупных федеральных сетях, таких как «Магнит», «Лента» и «Ашан», «Да», «Ярче» с намерением в скором времени выйти на полки «Перекрёстка» и других крупных ритейлеров, — рассказал заместитель директора по мясопереработке Белгородского свинокомплекса «Сибагро» Дмитрий Кобзарев.
Цена на мясо, реализуемое компанией в ЦФО сопоставима с ценами на рынках других регионов России. Это обусловлено высоким уровнем предложения в центральной части России, где производится половина всех колбасных изделий страны.
Продукция получает положительные отзывы как от рядовых потребителей, так и от менеджеров сетей, которые знают толк в качественном мясе.
— Ранее пробовал продукцию «Сибагро» и остался в восторге. Долго не мог её найти в местных магазинах, и вот наконец-то она появилась. Я очень доволен, что теперь могу легко её купить рядом с домом, — поделился своим впечатлением покупатель Олег Маслов.