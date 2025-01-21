На мясном комбинате в Черноземье нашли различные нарушения, а ещё кошку

Posted 21 января, 10:29
Published 21 января, 10:29
Modified 21 января, 10:29
Updated 21 января, 10:29
На орловском мясоперерабатывающем комбинате специалисты Россельхознадзора нашли различные нарушения во время внеплановой проверки.
На предприятии обнаружили проблемы с вентиляцией, нарушенную технологию производства консервов, а помещения находились в ужасном состоянии: полы в выбоинах, на стенах отколотая плитка.
Кроме этого, на складе нашли кошку — она «жила» в помещении, где хранится и упаковывается готовая продукция. На складах хранилось и около 400 кг товара без маркировок, а в смывах с оборудования консервного цеха выявили патогенные микроорганизмы.
В итоге комбинат оштрафовали на 150 тыс. рублей, утилизировав оттуда почти 380 кг продукции.