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Posted 21 января, 10:29

Published 21 января, 10:29

Modified 21 января, 10:29

Updated 21 января, 10:29

Кошка жила прямо на мясокомбинате

На мясном комбинате в Черноземье нашли различные нарушения, а ещё кошку

21 января 2025, 10:29
Фото: 1MI. Кошка жила прямо на мясокомбинате

Утилизировано почти 380 кг продукции без маркировки орловского комбината

Сюжет
Черноземье
Различные нарушения и живую кошку нашли на одном из мясоперерабатывающих комбинатов. Подробности узнали журналисты «Орелtimes».

На орловском мясоперерабатывающем комбинате специалисты Россельхознадзора нашли различные нарушения во время внеплановой проверки.

На предприятии обнаружили проблемы с вентиляцией, нарушенную технологию производства консервов, а помещения находились в ужасном состоянии: полы в выбоинах, на стенах отколотая плитка.

Кроме этого, на складе нашли кошку — она «жила» в помещении, где хранится и упаковывается готовая продукция. На складах хранилось и около 400 кг товара без маркировок, а в смывах с оборудования консервного цеха выявили патогенные микроорганизмы.

В итоге комбинат оштрафовали на 150 тыс. рублей, утилизировав оттуда почти 380 кг продукции.

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#Александра Склярова#Общество#Нарушения#Черноземье#Орловская область#Мясокомбинат
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