Перспективы регулирования подакцизной продукции обсудили в ОП

В ходе своего выступления директор АНО «ННЦК» Ирина Бушина привела данные о динамике выявленных нарушений в области продажи несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. По ее словам, их количество снижается год к году на дистанции четырех последних лет как для табачной (в 2021 г — 373 дела, в 2022 г. — 260 дел, в 2023 г. — 85 дел, в 1-2 квартале 2024 года — 69 дел), так и для никотинсодержащей продукции (в 2023 г. — 15 дел, в 1-2 квартале 2024 года — 14 дел).