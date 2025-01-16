Несмотря на убытки: белгородский «Крит» Зотовой и Савченко до сих пор «на плаву»

Posted 16 января, 09:18
Published 16 января, 09:18
Modified 16 января, 09:20
Updated 16 января, 09:20
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», за 2024 год ООО «Крит» понесла убытков на 209 тысяч рублей. Чистые активы за прошлый год у компании тоже отрицательные — она ушла в минус на более чем 4 миллиона рублей.
Компания зарегистрирована в 2005 году. Делят «Крит» дочь бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко Ольга Савченко (81,07% уставного капитала) и дочь белгородского бизнесмена Владимира Зотова Лина Зотова (18,93% УК).
В компании только один сотрудник — Ольга занимает там должность гендиректора. Ранее владельцем ООО был скандально известный Геннадий Бобрицкий.