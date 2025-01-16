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Posted 16 января, 09:18

Published 16 января, 09:18

Modified 16 января, 09:20

Updated 16 января, 09:20

Белгородский «Крит» в 2024 году снова оказался убыточным

Несмотря на убытки: белгородский «Крит» Зотовой и Савченко до сих пор «на плаву»

16 января 2025, 09:18
Фото: 1MI.

Белгородский «Крит» в 2024 году снова оказался убыточным

Сюжет
Новости Белгорода
Компания, занимающаяся арендой и управлением недвижимостью, понесла убытки в прошлом году. Владеют ею Ольга Савченко и Лина Зотова.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», за 2024 год ООО «Крит» понесла убытков на 209 тысяч рублей. Чистые активы за прошлый год у компании тоже отрицательные — она ушла в минус на более чем 4 миллиона рублей.

Компания зарегистрирована в 2005 году. Делят «Крит» дочь бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко Ольга Савченко (81,07% уставного капитала) и дочь белгородского бизнесмена Владимира Зотова Лина Зотова (18,93% УК).

В компании только один сотрудник — Ольга занимает там должность гендиректора. Ранее владельцем ООО был скандально известный Геннадий Бобрицкий.

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#Валерия Колесникова#Аренда#Новости Белгорода#Белгород#Убытки#Ольга савченко#Крит#Белгородский бизнес#Лина Зотова
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