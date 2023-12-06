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Ольга савченко

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2023
Ещё два иска на 7,3 млн: владелец «Сити Молла» продолжает судиться с «М.Видео»
6 декабря 2023, 11:31
Дочь Владимира Зотова ушла с должности директора его компании в Белгороде
16 августа 2023, 08:22
Мама-капитал: топ-10 богатейших женщин Белгородской области
15 августа 2023, 10:50
2022
В белгородском ООО «Сити-Молл» изменилась структура учредителей
Соучредителем стал Андрей Померанцев, его доля в УК составляет 50%. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесли 27 июля.
29 июля 2022, 12:18
2020
Загадочный «Сити Молл»: как строили торговый центр Ольги Савченко в Белгороде
13 ноября 2020, 14:45

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