«Сити Молл Белгородский» требует больше 5 млн рублей с закрывшейся «Европы»

Posted 15 ноября, 12:12
Published 15 ноября, 12:12
Modified 15 ноября, 12:14
Updated 15 ноября, 12:14
Белгородский «Сити Молл» опять обращается с исками в Арбитражный суд Белгородской области. На этот раз — к ООО «Европа». Этот гипермаркет с лета 2024 года не располагается в торговом центре. Точные причины неизвестны, но в 2023 году ещё один магазин этой сети на Пугачёва закрылся из-за роста арендной платы и оттока клиентов.
Исковое заявление, поступившее в начале ноября от ООО «Южный полюс», юридического лица «Сити Молла», к «Европе» — на сумму 2,6 млн рублей. Подробности дела пока не появились, так как суд иск ещё к рассмотрению не принял. Второе дело — на 2,5 млн рублей. Заявление по нему поступило в сентябре, и процесс уже начался.
«Южный полюс» требует 2,3 млн рублей долга по договору аренды, 10 тыс. рублей неустойку с 6 августа по 20 сентября 2024 года и 56 тыс. рублей неустойки за период с 16 мая по 10 июля. Общая сумма требований — 2 млн531 тыс. рублей.
Отметим, что с 2022 года торговый центр дочери Владимира Зотова Лины Зотовой, у которой 18,93% долей уставного капитала ООО «Крит» — учредителя «Южного полюса», и дочери Евгения Савченко Ольги Савченко, а у второй бизнеследи 81,07% долей УК «Крит», обращался в арбитраж с исками 61 раз, общая сумма требований — 47,4 млн рублей. Эта сумма составляет около 10% от суммы прибыли за 2022 и 2023 годы.