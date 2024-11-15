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Posted 15 ноября, 12:12

Published 15 ноября, 12:12

Modified 15 ноября, 12:14

Updated 15 ноября, 12:14

«Сити Молл Белгородский» требует больше 5 млн рублей с закрывшейся «Европы»

«Сити Молл Белгородский» требует больше 5 млн рублей с закрывшейся «Европы»

15 ноября 2024, 12:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Белгородский бизнес
В июле 2024 года продуктовый гипермаркет «Европа» покинул торговый центр под Белгородом. В свою очередь, «Сити Молл», лишившийся арендатора, подал на магазин несколько исков на общую сумму 5 млн рублей. Что известно о делах сейчас?

Белгородский «Сити Молл» опять обращается с исками в Арбитражный суд Белгородской области. На этот раз — к ООО «Европа». Этот гипермаркет с лета 2024 года не располагается в торговом центре. Точные причины неизвестны, но в 2023 году ещё один магазин этой сети на Пугачёва закрылся из-за роста арендной платы и оттока клиентов.

Исковое заявление, поступившее в начале ноября от ООО «Южный полюс», юридического лица «Сити Молла», к «Европе» — на сумму 2,6 млн рублей. Подробности дела пока не появились, так как суд иск ещё к рассмотрению не принял. Второе дело — на 2,5 млн рублей. Заявление по нему поступило в сентябре, и процесс уже начался.

«Южный полюс» требует 2,3 млн рублей долга по договору аренды, 10 тыс. рублей неустойку с 6 августа по 20 сентября 2024 года и 56 тыс. рублей неустойки за период с 16 мая по 10 июля. Общая сумма требований — 2 млн531 тыс. рублей.

Отметим, что с 2022 года торговый центр дочери Владимира Зотова Лины Зотовой, у которой 18,93% долей уставного капитала ООО «Крит» — учредителя «Южного полюса», и дочери Евгения Савченко Ольги Савченко, а у второй бизнеследи 81,07% долей УК «Крит», обращался в арбитраж с исками 61 раз, общая сумма требований — 47,4 млн рублей. Эта сумма составляет около 10% от суммы прибыли за 2022 и 2023 годы.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Долг#Европа#Арбитражный суд#Белгород#Белгородский бизнес
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