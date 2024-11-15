«Сити Молл Белгородский» требует больше 5 млн рублей с закрывшейся «Европы»

Белгородский «Сити Молл» опять обращается с исками в Арбитражный суд Белгородской области. На этот раз — к ООО «Европа». Этот гипермаркет с лета 2024 года не располагается в торговом центре. Точные причины неизвестны, но в 2023 году ещё один магазин этой сети на Пугачёва закрылся из-за роста арендной платы и оттока клиентов.