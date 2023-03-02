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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Жители Белгорода против закрытия «Европы»

2 марта 2023, 14:26
Фото: Яндекс.Карты
В областном центре встал вопрос о закрытии супермаркета «Европа» на улице Пугачёва. Местные жители во время прямого эфира с мэром выразили опасения остаться без аптек и магазинов поблизости. Причиной закрытия называют повышение арендной платы.

Жительница Белгорода обратилась к Валентину Демидову по поводу ликвидации магазина «Европа» и прилегающих к нему аптек и магазинов. Женщина отметила важность этого объекта для жителей района.

Мэр города ответил, что до конца вопрос о закрытии не решён. Сейчас идут переговоры между руководством торговой сети и собственником помещения о продлении договора аренды.

По словам градоначальника, власти не могут вмешиваться в дела бизнеса, но вопрос держится на контроле. В мэрии понимают важность этого вопроса.

Рост арендной платы — не единственная проблема, с которой столкнулся белгородский бизнес. Предприниматели жалуются на отток клиентов, невозможность получить кредит или страховку.

Сложности с кредитами и отток клиентов: проблемы белгородского бизнеса на фоне СВО
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#Ольга Аксёнова#Гипермаркет Европа#Закрытие#Жалоба мэру#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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