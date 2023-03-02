Жители Белгорода против закрытия «Европы»

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Жительница Белгорода обратилась к Валентину Демидову по поводу ликвидации магазина «Европа» и прилегающих к нему аптек и магазинов. Женщина отметила важность этого объекта для жителей района.
Мэр города ответил, что до конца вопрос о закрытии не решён. Сейчас идут переговоры между руководством торговой сети и собственником помещения о продлении договора аренды.
По словам градоначальника, власти не могут вмешиваться в дела бизнеса, но вопрос держится на контроле. В мэрии понимают важность этого вопроса.
Рост арендной платы — не единственная проблема, с которой столкнулся белгородский бизнес. Предприниматели жалуются на отток клиентов, невозможность получить кредит или страховку.