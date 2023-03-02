Жители Белгорода против закрытия «Европы»

В областном центре встал вопрос о закрытии супермаркета «Европа» на улице Пугачёва. Местные жители во время прямого эфира с мэром выразили опасения остаться без аптек и магазинов поблизости. Причиной закрытия называют повышение арендной платы.

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